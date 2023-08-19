عاجل .. استقالة أحمد مرتضى منصور من نادي الزمالك

أعلن أحمد مرتضى منصور القائم بأعمال رئيس نادي الزمالك وعضو مجلس الادارة باستقالته من مجلس ادارة نادي الزمالك بعد رفض كل الأطراف داخل نادي الزمالك للمبادرة التى أعلن عنها للم الشمل داخل النادي .

بيان أحمد مرتضى منصور

وقال أحمد مرتضى منصور على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى فى بيان جاء كالتالى : “بسم الله الرحمن الرحيم .. السادة اعضاء الجمعية العمومية المحترمين.. السيدات عضوات الجمعية العمومية المحترمات.. السادة جماهير نادي الزمالك العظيمة.. كل الحب والاحترام لكم جميعا”:

لقد شرفت بعضوية مجلس إداراة نادي الزمالك منذ سنوات وكانت البداية مع أستاذي الدكتور كمال درويش

ثم تشرفت بعضوية مجلس إدارة هذا النادي العريق طوال عشر سنوات تقريبا .

وكنت الإبن المخلص الوفي للزمالك أعضاء وجماهير

وفي ظروف في منتهي الصعوبة لم يتعرض لها نادي في التاريخ من حجز علي ارصدته في البنوك وبسبب هذا الحجز تم شل الحركة المالية للنادي مما ادي إلي إيقاف القيد ولقد أعتذر السيد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك مضحيا بالكرسي في سبيل أن يقوم من حجز علي أموال النادي أن يرفع هذه الحجوزات لكي يستطيع النادي التنفس وفك القيد والتعاقد مع لاعبين في جميع الألعاب الرياضية في النادي وعلي رأسهم فريق كرة القدم سواء تجديد التعاقدات مع بعض اللاعبين القدامي او لاعبين جدد لحصد البطولات وإسعاد ملايين الجماهير .

ولكن للاسف لم تلقى مبادرة المستشار مرتضي منصور أي رد فعل إيجابي من الحاجز على الأرصدة ليتأكد الجميع أن مرتضي منصور لم يكن هو المقصود بحصار النادي وتدميره بل المقصود هو نادي الزمالك.

وفي ظل هذه الظروف شرفني مجلس الإدارة باختياري بالإجماع قائم بعمل رئيس النادي .

ولقد بدأت بمبادرة لم الشمل وجهت فيها الدعوة لجميع المعارضين والمختلفين والمؤيدين من أبناء نادي الزمالك لبدء صفحة جديدة لصالح نادي الزمالك وننحي الخلافات جانبا ونعمل جميعاً لصالح النادي .

إلا أنني منذ أمس فوجئت برد فعل غير طبيعي لمبادرتي شتائم وسباب .

وتريقة ومؤامرات من بعض المدربين بتحريض من البعض الذي دعوتهم للحوار وبدء صفحة جديدة .

لذلك وبعد أن أعتذر الوالد عن استكمال مسيرته في خدمة النادي الذي امتدت اكثر من 30 عام وتبعه شقيقي الأستاذ امير مرتضي الذي أعتذر هو الآخر عن تنفيذ قرار مجلس الادارة الذي صدر منذ أسبوع بالعدول عن اعتذاره الذي قدمة منذ شهرين بعدم اشرافه علي الفريق الأول لكرة القدم لما ناله من سباب وشتائم من لجان مأجورة

أتقدم باستقالتي عن عضوية مجلس الإدارة بعد أن تم تدبير 36 مليون جنية من تأجير بعض المحلات بالإضافة الي حوالي 900 الف دولار حوالي 32 مليون جنية. وللأسف عاجزين عن استلامهم بسبب الحجز علي أرصدة النادي.

تمنياتي للنادي العريق أن يوفقه الله بمساندة جماهيره الوفية واعضاء وعضوات جمعيته العمومية .

ولعل بعد اعتذار مرتضي منصور وأبناءه ان تهدأ النفوس الشيطانية ويتركون نادينا في حاله بدون حجوزات أو مؤامرات.

احمد مرتضي منصور عضو مجلس الادارة والقائم بعمل رئيس النادي والخادم للنادي سواء في موقع المسؤلية او خارجها " .