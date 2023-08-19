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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مبيحصلش كده في الأهلي.. أحمد مرتضى يفتح النار على مدرب يد الزمالك

أحمد مرتضى منصور
أحمد مرتضى منصور

هاجم أحمد مرتضى منصور، القائم بأعمال رئيس نادي الزمالك، أحمد رمضان “هتلر”، المدير الفني لفريق اليد بالقلعة البيضاء.

وانتقد هتلر إدارة نادي الزمالك أمس الجمعة، إذ صرح بأن الإدارة لم تسدد رسوم الاشتراك في البطولة العربية ولن يلعب الفريق المباراة القادمة إذا لم يتم ذلك، كما أنه لم يضم لاعبين للفريق مثل كريم هنداوي بسبب الرسوم أيضا، مؤكدا أن لن يستمر في وجود هذه الإدارة، وما يتردد عن السفر بطائرة خاصة غير صحيح.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك ردا على تصريحات مدرب اليد:"  أنت سافرت بأموال نادي الزمالك ووصلت المطار وتواجدت في الطائرة وتقيم في الفندق بأموال نادي الزمالك، وقبل السفر حصلت على مستحقاتك ورواتب اللاعبين، حضرتك فاهم غلط".

وأضاف:" كرئيس نادٍ من المفترض أن لا أتحدث عن مدرب، هناك مشرف على اللعبة يتوجب عليه اتخاذ القرار سواء بمعاقبته أو الاستغناء عنه، لكن بالتأكيد سيكون هناك حساب في التوقيت المناسب".

وتابع:" إذا كنت لا تعرف أصول الرياضة بالحديث عن نادي الزمالك  بهذه الطريقة في قناة أجنبية، يجب أن تعلم أن الزمالك نادٍ كبير ولديه مجلس إدارة ولاعبين ومدربين رافعين رأس النادي".

وواصل:" إذ خرج أحد عن السياق لا بد أن يعاقب، لا يوجد أحد فوق العقاب، وما حدث بخروج مدرب للحديث عن الإدارة يعني أن هناك شيء كبير انكسر داخل نادي الزمالك، وهذا الأمر عمره ما حدث داخل الأهلي سواء من لاعب أو مدرب أو عامل، وأعرف أن هذه العبارة لن تسعد البعض، ولكن الرياضة لها أصول".

الزمالك احمد مرتضي هتلر نادي الزمالك الأهلى

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