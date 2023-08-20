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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خط أحمر.. نجم الزمالك السابق: رحيل زيزو مرفوض تمامًا

زيزو وفتوح
زيزو وفتوح

قال طارق السيد قائد نادي الزمالك السابق إن رحيل أحمد سيد زيزو نجم الفريق عن الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية  أمر مرفوض تمامًا .

وارتبط اسم زيزو مؤخرًا بالانتقال إلى نادي الشباب بعد ما تلقى عرضًا من النادي السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهو ما رفضته إدارة نادي الزمالك والتي أبدت عن رغبتها بالتمسك باللاعب في بيان رسمي نشر عبر موقع القلعة البيضاء.

خط أحمر.. نجم الزمالك السابق: رحيل زيزو مرفوض تمامًا

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وقال طارق السيد فى تصريحات تليفزيونية: "زيزو خط أحمر ورحيله مرفوض عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

زيزو يحب نادي الزمالك

وأضاف: "زيزو يحب نادي الزمالك وبالطبع يرغب فى الاستمرار مع النادي وإن شاء الله ستكون هناك جلسات معه الفترة المقبلة من أجل البقاء مع الفارس الأبيض.

وتابع:" زيزو رفض من قبل الرحيل خلال الموسم الماضي رغم وجود شرط جزائي فى تعاقده.

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