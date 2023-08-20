وزير الري يصل إلى ستوكهولم للمشاركة في الإسبوع العالمى للمياه

وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إلى العاصمة السويدية ستوكهولم للمشاركة في "الإسبوع العالمى للمياه" الذى يتناول أهم قضايا الموارد المائية وعلاقتها بتحقيق التنمية المستدامة .

وصرح الدكتور سويلم بأن المشاركة في هذا المؤتمر الهام تأتي تلبيةً للدعوة الواردة من الجانب السويدى للمشاركة فى فعاليات الإسبوع ، وحرصاً على تحقيق التواصل والتنسيق مع مختلف دول العالم فيما يخص قضايا المياه وسبل التعامل مع مختلف التحديات التى تواجه قطاع المياه .

ومن المقرر أن يلتقى الدكتور سويلم بالعديد من الوزراء وكبار مسئولى المياه بمختلف الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالمياه .