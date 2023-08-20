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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سحب وضباب.. تحذيرات خطيرة من الأرصاد الإماراتية بشأن طقس الغد

الإمارات
الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس غدا الأثنين، صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعض الظهر يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

وأوضحت الأرصاد الإماراتية في تقريرها، أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 – 25 تصل إلى40 كم/س، والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:18 والمد الثاني عند الساعة 03:52 والجزر الأول عند الساعة 09:38 والجزر الثاني عند الساعة 22:02.

وتابعت الأرصاد: "في بحر عمان الموج خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 17:12 والمد الثاني عند الساعة 08:01 والجزر الأول عند الساعة 51:18 والجزر الثاني عند الساعة 06:24".

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة في الإمارات غدا:

المدينة - الحرارة العظمى - الحرارة الصغرى - الرطوبة العظمى - الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 32 75 20

دبي 42 33 80 30

الشارقة 42 31 80 25

عجمان 42 33 80 30

أم القيوين 43 30 80 25

رأس الخيمة 44 30 90 45

الفجيرة 35 29 90 50

العـين 43 29 60 20

ليوا 44 28 75 20

الرويس 41 29 75 25

السلع 42 30 70 25\

دلـمـا 41 32 80 40

طنب الكبرى 42 33 80 30

طنب الصغرى 42 33 80 30

أبو موسى 42 32 85 35

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