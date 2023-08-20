رئيس الجالية الإثيوبية في الإمارات يثني على العلاقات بين البلدين

أكد إدريس بونسورو عبدالله رئيس الجالية الإثيوبية في دبي، عمق العلاقات الطيبة بين بلاده ودولة الإمارات ، والتي تقوم على الصداقة والتعاون في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشار في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، الى المعاملة الطيبة وقيم التسامح والاحترام المتبادل التي تحظى بهما الجالية الإثيوبية في دولة الإمارات على مدار السنين.

وأشار المسئول الإثيوبي ، إلى أن العلاقات الثقافية والقيم التي يحافظ عليها أبناء الجالية الإثيوبية الموجودين على أرض الإمارات، هي جزء من التعاون الدولي المشترك بين الشعوب والاحترام المتبادل على أساس القيم المشتركة.

ولفت إلى التأثير الإيجابي للعلاقات الثقافية الإماراتية الإثيوبية الذي يمتد إلى العالم الخارجي، مضيفا: حيث يهتم الطرفان بتعزيز الأنشطة الثقافية لما لها من أهمية في تعزيز التواصل العميق بين المجتمعات.