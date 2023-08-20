صحف الإمارات| انقسام وأزمات متعددة في لبنان تهدد بتحلل الدولة.. النيجر و«إيكواس» على حافة المواجهة.. والإعصار "هيلاري" يتحرك صوب باخا كاليفورنيا المكسيكية وغرب أمريكا

- تنبيه مهم من سفارة الإمارات لدى المكسيك

- أوامر بإجلاء سكان في كندا مع اشتداد حرائق الغابات

- رئيس المجلس الانتقالي: أي هجوم على النيجر لن يكون "نزهة في حديقة"

- رئيس غامبيا يعلق سفر المسؤولين إلى الخارج لخفض الإنفاق

- ترامب يهدد بمقاطعة أول مناظرة مع المرشحين الجمهوريين للبيت الأبيض

- قراصنة كوريون شماليون يستهدفون مناورات واشنطن وسيؤول



تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، ذكرت صحيفة البيان أن أنباء زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إلى إثيوبيا، تصدرت اهتمامات الصحف ووسائل الإعلام الإثيوبية الصادرة، أمس، مؤكدة أن زيارة رئيس الدولة لإثيوبيا تعكس قوة العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن العلاقات المتنامية بين البلدين متجذرة في الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة.

وقالت صحيفة «إثيوبيان مونيتور»: «إن توقيع دولة الإمارات وإثيوبيا مجموعة من الاتفاقيات في عدد من المجالات، تعكس رغبة البلدين في تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي، خصوصاً من خلال مبادرات التنمية المستدامة».



قالت صحيفة البيان إن سفارة الإمارات لدى المكسيك تهيب بالمواطنين المتواجدين في السواحل المكسيكية المتضررة بإعصار "هيلاري" بضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المكسيكية. وأكدت ضرورة التواصل في حالات الطوارئ

عربيا وإقليميا، أفادت صحيفة الاتحاد بإعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس السبت، أن بلاده تحرز تقدماً في اتجاه توسيع شراكاتها الاستراتيجية عبر العالم، مستمدة ثقتها من مقدرات الأمة.

جاء ذلك في رسالة وجهها للجزائريين، بمناسبة اليوم الوطني للمجاهد المصادف ل 20 أغسطس من كل سنة والمخلد لمحطتين حاسمتين في تاريخ الثورة الجزائرية (1954-1962).

وقال الرئيس تبون: «إن بلادنا تحرز تقدماً هاماً في اتجاه توسيع شراكاتنا الاستراتيجية عبر العالم، لبعث ديناميكية اقتصادية مستقطبة للاستثمارات».



وفي لبنان، ذكرت صحيفة الخليج أنه لا يزال البلد تحت ضغط أزماته السياسية والاقتصادية والمالية، فالانقسام العمودي الذي تعيشه البلاد، وغياب الحوار الهادف إلى حلّ الأزمة، يضع لبنان واللبنانيين أمام تحلّل جدي للدولة اللبنانية، بما يؤشر إلى انهيار المؤسسات الواحدة تلو الأخرى، وتفاقم المعاناة في ظل الأزمات التي ستطرق أبواب العديد من القطاعات إذا ما تأخّرت التسوية السياسية أكثر، فيما تتجه الأنظار إلى أيلول/ سبتمبر، لمعرفة مصير المبادرة التي يتولاها الموفد الفرنسي جان إيف لودريان.



كما أشارت صحيفة الخليج إلى مصرع مستوطنان إسرائيليان في إطلاق نار داخل مغسلة سيارات في منطقة حوارة قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلّة، أمس السبت، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي، فيما شدد الجيش إجراءاته الأمنية في محافظة نابلس بحثاً عن منفذ العملية واقتحم عدة بلدات في محاولة لاعتقاله بعدما تمكن من الانسحاب من المكان، في وقت توفي شاب فلسطيني متأثراً بجروح أصيب بها خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم بلاطة مؤخراً، وذلك بالتزامن مع اقتحام المستوطنين مساء المسجد الأقصى واعتدائهم على طفل مقدسي عند أبواب المسجد.

دوليا، أشارت صحيفة الاتحاد إلى اعلان وكالة حكومية أمريكية ان الإعصار هيلاري اقترب من شبه جزيرة باخا كاليفورنيا المكسيكية أمس السبت محذرة من احتمال حدوث سيول كارثية في شبه الجزيرة وجنوب غرب الولايات المتحدة. وتسبب الإعصار بالفعل في تعطيل الرحلات الجوية ومباريات البيسبول في الولايات المتحدة.



قالت صحيفة الإمارات اليوم إنه قبيل أربعة أيام من المناظرة الأولى للمرشحين الجمهوريين إلى البيت الأبيض التي ستجرى مساء الأربعاء المقبل، تتجه الأنظار في الولايات المتحدة إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لمعرفة ما إذا كان سيشارك في هذه المعركة بعدما هدد بالتغيب عنها، بدعوى أن استطلاعات الرأي تؤكد تصدره السباق بفارق كبير عن بقية منافسيه.



وأفادت صحيفة الخليج بمصرع 11 عامل بناء في هجوم بعبوّة ناسفة في شمال غرب باكستان بالقرب من الحدود مع أفغانستان، بحسب ما أعلن مسؤول حكومي محلّي الأحد.

وقال رحمن غول ختّاك، المسؤول الحكومي البارز في شمال وزيرستان، إنّ العمّال الذين كانوا يبنون موقعاً جديداً للجيش الباكستاني لقوا حتفهم مساء السبت بانفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارتهم.



أفادت صحيفة الإمارات اليوم بأن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن الدفاعات الجوية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية كانت تحلق نحو موسكو في وقت مبكر اليوم الأحد. وأضافت الوزارة أنه لم تقع إصابات.



وقالت صحيفة الاتحاد إن حرائق الغابات اشتدت في إقليم كولومبيا البريطانية في كندا ليرتفع عدد الأشخاص الذين صدرت لهم أوامر بالإجلاء إلى 35 ألفا، أي مثلي العدد في اليوم السابق، فيما حذرت السلطات من أن الأيام المقبلة ستكون صعبة.

وأعلن الإقليم حالة الطوارئ يوم الجمعة لمنح مسؤولين صلاحيات رسمية مؤقتة لمواجهة المخاطر المرتبطة بالحرائق التي خرجت عن نطاق السيطرة في أنحاء كولومبيا البريطانية وتسببت في إغلاق بعض قطاعات الطريق السريع بين المحيط الهادي وبقية أنحاء غرب كندا ودمرت الكثير من الممتلكات.



أشارت صحيفة البيان إلى تحذير رئيس المجلس الانتقالي في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تشياني، من أن أي هجوم على النيجر لن يكون "نزهة في حديقة".

وقال الجنرال عبد الرحمن تشياني في خطاب تلفزيوني يوم السبت: "طموحنا ليس مصادرة السلطة"، مضيفا أن الهجوم على النيجر لن يكون "نزهة في حديقة".

وأعلن الجنرال تشياني عن عقد حوار وطني شامل بالبلاد في غضون 30 يوما، للتوافق على فترة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات.



كما أفادت الصحيفة بأن الأنظار تتجه إلى النيجر حيث تشتد لعبة شد الحبال، في ظل تهديد مجموعة غربي إفريقيا (إيكواس) بالتدخل عسكرياً بهدف إعادة النظام الدستوري في النيجر، والاستعداد المضاد من جانب النيجر التي بدأت حملة تطوع، وانضمت لها مالي وبوركينا فاسو في التصدي لتدخل عسكري محتمل يضع الطرفين على حافة المواجهة.

ووصل وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غربي إفريقيا (إيكواس) إلى نيامي أمس، في محاولة لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة، غداة إعلان المنظمة استعدادها للتدخل عسكرياً.



أوضحت صخيفة الخليج اعلان الشرطة الكورية الجنوبية الأحد، أنّ قراصنة معلوماتية كوريين شماليين حاولوا اختراق حسابات لأفراد كوريين جنوبيين يعملون في المناورات العسكرية المشتركة التي تنطلق الاثنين بين سيؤول وواشنطن.

وقالت شرطة مقاطعة غيونغي نامبو في بيان، إنّ قراصنة يُشتبه في انتمائهم إلى مجموعة «كيمسوكي» الكورية الشمالية شنّوا «هجمات خبيثة عبر البريد الإلكتروني» ضدّ موظّفين كوريين جنوبيين يعملون في مركز محاكاة الحرب التابع لسيؤول وواشنطن.



قالت صحيفة الوطن إن رئيس غامبيا أداما بارو، أمر بتعليق سفر المسؤولين، بمن فيهم هو نفسه، إلى خارج البلاد بهدف خفض الإنفاق العام، وفق ما أعلن متحدث رسمي السبت.

وقال المتحدث باسم الرئاسة ابريما سانكاره إن الرئيس بارو وقّع أمرا تنفيذيا يقضي "بتعليق جميع الرحلات الخارجية للرئيس ونائبه ووزراء الحكومة وكبار المسؤولين الحكوميين وموظفي الخدمة المدنية والموظفين في جميع المؤسسات والوكالات الحكومية" حتى انتهاء السنة المالية الحالية.

