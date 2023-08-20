لمساعدة منتجي الطعام.. إيطاليا تواجه غزو الكابوريا بـ 3.1 مليون دولار

دق الصيادون وجماعات الضغط ودعاة حماية البيئة في إيطاليا ناقوس الخطر بشأن الزيادة الصيفية في أعداد الأنواع سريعة التكاثر من السلطعون (الكابوريا).

وتواجه إيطاليا هذا الصيف غزو بأعداد هائلة من حيوان السلطعون (الكابوريا) لشواطئها بسلوك يعود إلى قرون يعتمد على مقولة "إن لم تستطع التغلب عليه فلتأكله".

وتلتهم الكابوريا كميات هائلة من ثعابين الماء والمحار وبلح البحر مما يسبب فسادا في شباك الصيد، وفقا لما ذكرته “وكالة أسوشيتد برس” اليوم الأحد.

ووفقا لإحصاءات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة لعام 2021، تعد إيطاليا أكبر منتج للمحار في أوروبا وثالث أكبر منتج في العالم بعد الصين وكوريا الجنوبية.

الكابوريا

وتلفت تقديرات منظمة صناعة الصيد "فيديراغريبيسكا" إلى أن أكثر من 50% من إنتاج المحار في إيطاليا هذا العام قد تضرر حيث وضع السلطعون منتجي طعام البحر الإيطاليين في أزمة.

ورصدت الحكومة الإيطالية 2.9 مليون يورو (3.1 مليون دولار) لمحاربة الغزو المدمر، لكن المشكلة الآن تتعلق أيضا بأنواع أخرى من مزارع الأسماك في مناطق مختلفة من إيطاليا.

وتقف جماعة ضغط وجمعيات صيد وراء سلسلة من الأحداث المقررة هذا الصيف لمحاولة تقديم عنصر صيفي أميركي أساسي إلى الأطباق الإيطالية، بحيث يكون هناك السلطعون المشوي ومعكرونة لنغويني مع سلطعون بصلصة الطماطم الحارة.



