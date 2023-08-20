فاتورة بـ 80 يورو.. رئيسة وزراء إيطاليا في موقف محرج بألبانيا|ماذا حدث؟

حلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أزمة سببها مجموعة من السياح الإيطاليين في ألبانيا، بعدما غادروا دون دفع فاتورة مطعم.

وحسب وكالة "نوفا" الإيطالية، حظى خبر اختفاء 4 سياح إيطاليين لم يدفعوا فاتورة أحد المطاعم في مدينة بيرت الألبانية باهتمام صحافة دولة البلقان.

وتحدث رئيس الوزراء الألباني إيدي راما عن هذا الشأن إلى ميلوني فأخبرته بأنها أصدرت تعليماتها للسفير الإيطالي في تيرانا لتسوية المشكلة.

وقالت ميلوني: "أثناء وجودي في ألبانيا، أخبرني رئيس الوزراء راما بقصة 4 إيطاليين كانوا في مطعم محلي وغادروا دون دفع الفاتورة. شعرت بالخجل وطلبت من السفير أن يذهب لدفع الفاتورة من مالي الخاص".

ودفعت السفارة الإيطالية في ألبانيا فاتورة المطعم التي بلغت 80 يورو.

من جانبه، كتب صاحب المطعم على مواقع التواصل الاجتماعي: "جورجا أنت رائعة، نحن نحبك".