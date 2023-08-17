خبير تغذية يحذر: أطعمة تسبب السرطان توقف عن تناولها فورا

حذر خبير التغذية عبد الرحمن شمس من أطعمة تسبب السرطان، يجب الإبتعاد عن تناولها تماما،وهي تتمثل فيما يلي :

أطعمة تسبب السرطان

أطعمة تسبب السرطان

وأوضح شمس فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد هذه الأطعمة التي قد تزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان:

اللحوم الحمراء: ترتبط استهلاك كميات كبيرة من اللحوم الحمراء ولحوم الأبقار والخنازير بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون.

معالجات اللحوم: مثل النقانق ولحوم الخنزير المدخنة أو المملحة ترتبط بزيادة خطر سرطان الجهاز الهضمي والرئة.

المشروبات الكحولية: ترتبط الشرابات الكحولية بزيادة خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان مثل سرطان الفم والحنجرة والكبد والجهاز الهضمي.

مأكولات مقلية: الأطعمة المقلية عالية الدهون قد تزيد من خطر بعض أنواع السرطان.

السكريات: زيادة تناول السكريات مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة والمعدة.

ومع ذلك، فإن تناول أي طعام بشكل معتدل لا يمثل بالضرورة خطر يؤدي الى الإصابة بالسرطان.