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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

خبير تغذية يحذر: أطعمة تسبب السرطان توقف عن تناولها فورا

أطعمة تسبب السرطان
أطعمة تسبب السرطان

حذر خبير التغذية عبد الرحمن شمس من أطعمة تسبب السرطان، يجب الإبتعاد عن تناولها تماما،وهي تتمثل فيما يلي :

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أطعمة تسبب السرطان 

أطعمة تسبب السرطان 

وأوضح شمس فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد هذه الأطعمة التي قد تزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان:

اللحوم الحمراء: ترتبط استهلاك كميات كبيرة من اللحوم الحمراء ولحوم الأبقار والخنازير بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون.

معالجات اللحوم: مثل النقانق ولحوم الخنزير المدخنة أو المملحة ترتبط بزيادة خطر سرطان الجهاز الهضمي والرئة.

المشروبات الكحولية: ترتبط الشرابات الكحولية بزيادة خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان مثل سرطان الفم والحنجرة والكبد والجهاز الهضمي.

مأكولات مقلية: الأطعمة المقلية عالية الدهون قد تزيد من خطر بعض أنواع السرطان.

السكريات: زيادة تناول السكريات مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة والمعدة.

ومع ذلك، فإن تناول أي طعام بشكل معتدل لا يمثل بالضرورة خطر يؤدي الى  الإصابة بالسرطان.

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