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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للنساء فقط| أطعمة تحمي من الإصابة بسرطان الثدي.. الثوم والأفوكادو أبرزها

للنساء.. اطعمة تحميك
للنساء.. اطعمة تحميك من الإصابة بسرطان الثدي

يعد سرطان الثدي من الأمراض الخطيرة التي تهدد النساء حول العالم، وتعتبر التغذية الجيدة من الركائز الأساسية للشفاء من سرطان الثدي، حيث يحتاج المرضى أثناء العلاج إلى اتباع نظام غذائي صحي، لمساعدة الجسم على مكافحة الورم الخبيث والتخفيف من حدة الآثار الجانبية الناتجة عن الكيماوي أو الإشعاعي.. الخبراء  اكدوا ان النظام الغذائي للمرأة يلعب دورا كبيرا في الإصابة بسرطان الثدي  أو الوقاية منه خاصة الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة لدورها في مقاومة الأورام.. نرصد اهم الاطعمة التي تحمي من مخاطر الاصابة بسرطان الثدي وفقا لموقع betterhealth

أطعمة تحمي من سرطان الثدي:

الزبادي منزوع الدسم :

الحرص على تناول الزبادي يحمي من هشاشة العظام لدى النساء اللواتي يعانين من الإصابة بأمراض الثدي أيضاً بالإضافة أن صحة العظام القوية أمر مهم بالنسبة للجميع، ولكن الأمر أكثر أهمية لدى السيدات بحُكم تعرُّضهن للعديد من التغيرات التي تؤثر بشكل مباشر على كثافة العظام.

الثوم:

يعد الثوم من ضمن أغذية لمحاربة سرطان الثدي والعديد من أشكال السرطان، وجدت دراسة أن النساء اللواتي تناولن الثوم بانتظام كن بدرجة خطر منخفضة للإصابة بسرطان الثدي ،أيضاً تناول  الثوم مع البصل  يمتلك خواص مضادة للسرطان بفضل كفاءة المواد المضادة للأكسدة التي ترتبط  في التقليل من خطر الإصابة بالسرطان.

 

زيت الزيتون:


نشرت دراسة، في "PLOS One" هذا العام، أن زيت الزيتون يساهم في انخفاض خطر الإصابة بالسرطان الثدي بنسبة 31 في المئة.


وجد أن له تأثير وقائي قوي لزيت الزيتون ضد سرطان الثدي والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والمسالك البولية ،علاوة على ذلك أن زيت الزيتون يرتبط بانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية أيضا.

 

البقوليات تقلل فرص الإصابة بسرطان الثدي:


تعد محاربة السرطان من أهم الفوائد الصحية العديدة لتناول البقوليات، وفي دراسة أجرتها جامعة هارفارد لمدة 8 سنوات على أكثر من 90 ألف امرأة لا تعاني من أمراض السرطان؛ لوحظ لدى السيدات اللاتي تناولن البقوليات والعدس مرتين أو أكثر في الأسبوع تراجع فرص إصابتهن بسرطان الثدي بنسبة 34% مقارنة بالنساء اللائي تناولنها مرة واحدة أو أقل في الشهر.


الافوكادو:


أجريت دراسة عام 2019، قد تكون مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية النباتية ومضادات الأكسدة الموجودة في الأفوكادو مسؤولة بشكل كبير عن مكافحة السرطان الثدي.


وأظهرت دراسات على الحيوانات أن مستخلصات الأفوكادو يمكن أن تدمر أو تمنع نمو أنواع مختلفة من الخلايا السرطانية، بما في ذلك الثدي والقولون والكبد والرئتين والحنجرة وسرطان الدم والمريء والفم والمبيض.

 

المكسرات:

يقول خبراء الصحة أن تناول 60 غراما في اليوم من عين الجمل يمكن أن يحسن بشكل كبير من الإصابة بسرطان الثدي و تدفق الدم من وإلى القلب في غضون 8 أسابيع فقط، من دون التسبب في زيادة الوزنة أيضًا  تناول الجوز  يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول في الدم ويعزز استعداد الجسم للنوم ليلا بشكل أفضل، علاوة على ذلك الجوز مليء بمضادات الأكسدة وأحماض أوميغا 3 الدهنية التي يمكن أن تساعدك في الحفاظ على سلامتك وحماية القلب مثل فاعلية الأسماك الدهنية ويحمي النساء من التعرض للإصابة بسرطان الثدي.

 

الخضروات الداكنة :

تساعد الخضروات الداكنة في مكافحة سرطان الثدي و هشاشة العظام التي تصيب العديد من النساء بسبب عوامل مثل تضارب الهرمونات والحمل وانقطاع الطمث في منتصف العمر.

كما توفر الخضروات الورقية ذات اللون الأخضر الداكن كميات كبيرة من الكالسيوم وفيتامين (د)، وتشير بعض الدراسات إلى أن فيتامين (ك) قد يكون له تأثير وقائي للعظام أيضاً والحالة المزاجية لدى النساء.


- الشاي الأخضر:

يعد الشاي الأخضر من الأغذية التي تحارب سرطان الثدي، المكون الرئيس في الشاي الأخضر هو البوليفينول  وهو المسؤول عن 40% من محتوى المواد المضادة للأكسدة في الشاي.

وقد أظهرت العديد من الدراسات أن هذا العنصر ليس فقط يقلل من خطر السرطان، ولكن أيضًا يمكن أن يبطئ من انتشار الخلايا السرطانية بما في ذلك خلايا سرطان الثدي.

سرطان الثدي أطعمة صحية الثوم الافوكادو الزبادي الخضروات الورقية

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