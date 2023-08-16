عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أهمها الفول السوداني .. أطعمة تساعد على زيادة طول الطفل

صدى البلد

قدَّم الدكتور عمرو ملش استشاري طب الأطفال ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعض الأطعمة التي تساعد على زيادة طول الطفل ..


 

الأطعمة التي تساعد على زيادة طول الطفل …


 

١_منتجات ﺍﻷﻟﺒﺎﻥ

يعد الحليب ومنتجاته من أفضل الأطعمة التى تساعد على نمو طول الطفل ، لاحتوائها على المعادن والفيتامينات،  فالحليب غنى بالكالسيوم والفسفور والماغنسيوم وهذه المعادن تساعد على تقوية خلايا العظام ، فننصح بتقديم 2 كوب من الحليب يومياً للطفل .


 

٢_ البيض

يعد البيض من الأطعمة التى تحتوى على كميات عالية من "البروتين" وفيتامين "د"  ، و"الكالسيوم " والتى تعمل على بناء ونمو العظام بشكل سليم،  وينصح بتقديم "بيضه" إلى" بيضتين "يومياً، إذ أن البيض  كما يساعد فى نمو العظام فهو أيضا يساعد فى نمو وتطور الدماغ .


 

٣_ الدجاج

والدجاج من مصادر البروتين الغذائي عالي الجودة ، فتناول 30 جرام منة يومياً يدعم نمو الأنسجة والعضلات ، وغير ذلك يحتوى الدجاج على فيتامين "ب12" والذى يؤدى نقص وجودة فى الجسم إلى خلل فى العظام .


 

٤_ الفواكه وخاصة الموز

والفواكه غنية بالفيتامينات والمعادن التى تعزز وتسرع فى نمو وتطور الأطفال ، والموز خاصة من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم والماغنسيوم والكالسيوم فهو الداعم الأكبر لطول الطفل لذلكى احرصى على إعطائه للطفل بكميات جيدة .


 

٥_ ﺍلحبوب وخاصة الشوفان

والحبوب تعد من مصادر الطاقة للطفل ، فهى غنية بالألياف والفيتامينات والحديد ويعد الشوفان مصادر  البروتين الذى يساعد على تنمية العضلات ونمو العظام ، فهو يساعد على زيادة الطول لذلك يفضل إضافته لوجبات الأطفال .


 

٦_ ﺍﻟﻤﻜﺴﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﺬﻭﺭ

تعد ﺍﻟﻤﻜﺴﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﺬﻭﺭ من الوجبات الخفيفة التى تدخل فى دعم نمو الجسم،  فهى تحتوى على العديد من المعادن والدهون والأحماض الآمينية،  والتى تعمل بدورها على تدعيم نمو وإصلاح الأنسجة ومن أشهر هذه المكسرات "الفول ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ، ﻭﺍﻟﻠﻮﺯ، وﺑﺬﻭﺭ ﺍﻟﻴﻘﻄﻴﻦ وﺍﻟﻜﺘﺎﻥ.


 

٧_ الأسماك

الأسماك مصدر قوى وسريع لزيادة الطول، فهو مصدر للبروتينات، وفيتامين (D) المحفز لامتصاص الكالسيوم، وأشهر منتجاته سمك ﺍﻟﺴﻠﻤﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﻮﻧﺔ ﻭﺍﻟﺴﺮﺩﻳﻦ .

الفول السوداني الفيتامينات والمعادن ا طول الطفل نمو العظام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

السيول تضرب خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية

داخلين على مشكلة كبيرة| ميدو يكشف أزمة كبرى للنادي الأهلي

بعد تدخل الحكومة.. انفراجة في أزمة السجائر بداية من اليوم

انتهت.. تحديد بديل مرتضى منصور في رئاسة الزمالك | تفاصيل

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

فتحت الهدوم وضعفت.. اعترافات سائق اند درايف المتهم بواقعة فتاة أكتوبر

خطة التخفيض بدأت| أسعار السجائر ستنخفض إلى هذا الرقم .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

بالأسود الجريء.. ابنة شريف منير تثير الجدل بأنوثتها

خبير تغذية يكشف عن فوائد المشمش

دجاج بالساور كريم و المشروم

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة

فوائد خارقة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول السبيط؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الألوان ؟

بإطلالة ملفتة.. إلهام شاهين تثير الجدل بأنوثتها على البحر

بفستان قصير.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها

ترشيحاتنا

1000 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب الآن بعد قفزة سريعة وعيار21 مفاجأة

روسيا تعلن تدمير 3 مسيرات أوكرانية في سماء كالوجا

محمد الخضر حسين.. من هو العالم التونسي الذي كان شيخا للأزهر؟

عائق وحيد.. ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح لاتحاد جدة

بيونج يانج تلتزم الصمت بشأن وفاة والد رئيس كوريا الجنوبية

العراق.. 16 ضربة جوية استباقية ضد داعش في كركوك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهمها الفول السوداني .. أطعمة تساعد على زيادة طول الطفل

بفستان ملفت.. بشرى تخطف الأنظار بجمالها| شاهد

شهية ولذيذة| طريقة عمل سلطة الذرة والمايونيز

إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

أحمد العوضي ينقذ 4 شباب من الغرق.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

حوت ضخم يستعرض مهاراته بحركات نادرة في المحيط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ