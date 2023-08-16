أهمها الفول السوداني .. أطعمة تساعد على زيادة طول الطفل

قدَّم الدكتور عمرو ملش استشاري طب الأطفال ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعض الأطعمة التي تساعد على زيادة طول الطفل ..





الأطعمة التي تساعد على زيادة طول الطفل …





١_منتجات ﺍﻷﻟﺒﺎﻥ

يعد الحليب ومنتجاته من أفضل الأطعمة التى تساعد على نمو طول الطفل ، لاحتوائها على المعادن والفيتامينات، فالحليب غنى بالكالسيوم والفسفور والماغنسيوم وهذه المعادن تساعد على تقوية خلايا العظام ، فننصح بتقديم 2 كوب من الحليب يومياً للطفل .





٢_ البيض

يعد البيض من الأطعمة التى تحتوى على كميات عالية من "البروتين" وفيتامين "د" ، و"الكالسيوم " والتى تعمل على بناء ونمو العظام بشكل سليم، وينصح بتقديم "بيضه" إلى" بيضتين "يومياً، إذ أن البيض كما يساعد فى نمو العظام فهو أيضا يساعد فى نمو وتطور الدماغ .





٣_ الدجاج

والدجاج من مصادر البروتين الغذائي عالي الجودة ، فتناول 30 جرام منة يومياً يدعم نمو الأنسجة والعضلات ، وغير ذلك يحتوى الدجاج على فيتامين "ب12" والذى يؤدى نقص وجودة فى الجسم إلى خلل فى العظام .





٤_ الفواكه وخاصة الموز

والفواكه غنية بالفيتامينات والمعادن التى تعزز وتسرع فى نمو وتطور الأطفال ، والموز خاصة من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم والماغنسيوم والكالسيوم فهو الداعم الأكبر لطول الطفل لذلكى احرصى على إعطائه للطفل بكميات جيدة .





٥_ ﺍلحبوب وخاصة الشوفان

والحبوب تعد من مصادر الطاقة للطفل ، فهى غنية بالألياف والفيتامينات والحديد ويعد الشوفان مصادر البروتين الذى يساعد على تنمية العضلات ونمو العظام ، فهو يساعد على زيادة الطول لذلك يفضل إضافته لوجبات الأطفال .





٦_ ﺍﻟﻤﻜﺴﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﺬﻭﺭ

تعد ﺍﻟﻤﻜﺴﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﺬﻭﺭ من الوجبات الخفيفة التى تدخل فى دعم نمو الجسم، فهى تحتوى على العديد من المعادن والدهون والأحماض الآمينية، والتى تعمل بدورها على تدعيم نمو وإصلاح الأنسجة ومن أشهر هذه المكسرات "الفول ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ، ﻭﺍﻟﻠﻮﺯ، وﺑﺬﻭﺭ ﺍﻟﻴﻘﻄﻴﻦ وﺍﻟﻜﺘﺎﻥ.





٧_ الأسماك

الأسماك مصدر قوى وسريع لزيادة الطول، فهو مصدر للبروتينات، وفيتامين (D) المحفز لامتصاص الكالسيوم، وأشهر منتجاته سمك ﺍﻟﺴﻠﻤﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﻮﻧﺔ ﻭﺍﻟﺴﺮﺩﻳﻦ .