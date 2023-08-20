هجرة غير شرعية.. فنان تونسي يسافر إلى إيطاليا بطريقة غريبة

فاجأ مغني الراب التونسي "حسان جونيور" محبيه بقراره بالهجرة إلى إيطاليا، بما أثار جدلًا واسعا خلال الأيام القليلة الماضية، ووثق لحظة استقلاله لقارب هجرة غير شرعي رفقة عدد من المهاجرين، عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي من خلال فيديو.

وأضاف إلى أن الرحلة بدأت 12 أغسطس، فيما وصل القارب إلى مدينة بالارمو في جزيرة صقلية الإيطالية بعد أيام من الإبحار.

حسان جونيور مغني راب ذاع صيته عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل 3 أشهر فقط، حينما طرح أغنيتين لقيتا استحسانًا من جانب المراهقين والشبان.



ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.