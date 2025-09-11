قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أستاذ قانون دولي عن تعليق مجلس الأمن على العدوان الإسرائيلي: مجرد بيان صحفي لا يرقى ليكون وثيقة رسمية
الروبيكي – العاشر – بلبيس.. خط سكة حديد جديد لدعم حركة البضائع وتسهيل انتقال الركاب
ما شافوهمش وهما بيسرقوا.. الشرطة تضبط الملايين لحظة اقتسامها بالأقصر .. اعرف القصة
إعلان الدولة الفلسطينية.. ألمانيا تقرر دعم مقترح فرنسا لحل الدولتين
مفاجأة بشأن نادي خوان ألفينا السابق تهدد الزمالك.. ماذا حدث؟
أحمد الجمال: تزييف دور مصر والتشكيك فيه جزء من عقلية العدو الصـ.ـهيوني
مصطفى بكري: تكريم النائب محمد أبو العينين بوسام أحرار إفريقيا تقديرًا لدوره البارز
مصطفى بكري: المنوفية تغيرت بالكامل منذ 2019 باستثمارات تتجاوز 40 مليار جنيه
بعد تصريحات سلوم حداد.. نجلاء بدر: كل إللي عايز يتشهر يجيب سيرة مصر
الخطيب للاعبي الأهلي: الكورة مش بالأسماء بالرجولة والجدعنة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جو حار رطب والعظمى في القاهرة 35
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مفاجأة بشأن نادي خوان ألفينا السابق تهدد الزمالك.. ماذا حدث؟

خوان الفينا
خوان الفينا
أحمد أيمن

أزمة مالية مرتقبة تهدد نادي الزمالك بسبب مستحقات نادي أولكساندريا الأوكراني من صفقة الجناح البرازيلي خوان ألفينا، وسط أنباء عن تقدم النادي الأوكراني بشكوى في الفيفا ضد القلعة البيضاء.. فما القصة؟

جدير بالذكر أن نادي الزمالك، قد أعلن عن ضم الجناح البرازيلي خوان ألفينا لاعب أولكساندريا الأوكراني، بعقد يمتد لـ4 مواسم في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يأتي ذلك بعد رحيل الجناح مصطفى شلبي الذي انتقل إلى صفوف البنك الأهلي هذا الصيف، فضلا عن رحيل الجناح أحمد سيد زيزو إلى النادي الأهلي.

من هو خوان ألفينا؟

يجيد خوان ألفينا صاحب الـ 22 عاما اللعب في الجناح الأيمن وهو مركزه الأصلي إلى جانب مركز الجناح الأيسر، ويلعب بالقدم اليسرى، بدأ مسيرته في عالم كرة القدم من بوابة أكاديمية فاسكو دي جاما البرازيلي.

كانت بداية من بوابة كرة الصالات بأكاديمية فاسكو دي جاما وهو في السادسة من العمر،  قاد فريق الشباب بنادي فاسكو دي جاما تحت 20 عاما للفوز بألقاب كاريوكا وكأس البرازيل وكأس السوبر البرازيلي عام 2020، عندما كان في السابعة عشرة من عمره.

كما اختير في قائمة ذهبية من مركز الدراسات الدولية الرياضية التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضمت لامين جمال نجم برشلونة ضمن أفضل 10 أجنحة تحت 23 عاما في العالم لعام 2024، وجاء ألفينا في المركز السابع.

خاض ألفينا 42 مباراة في مختلف البطولات رفقة فريقه أولكساندريا الأوكراني، سجل خلالها 9 أهداف، وصنع مثلهم.

أزمة صفقة خوان ألفينا

كتب الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك: "شكوي جديدة ضد الزمالك من نادي خوان ألفينا السابق بسبب فلوس الصفقة ".

وأضاف أن العقوبات المحتملة قد تصل إلى حرمان الزمالك من قيد لاعبين جدد أو خصم نقاط من رصيده في الدوري المصري إذا لم يتم سداد المستحقات.

وبحسب التقارير الصحفية المتداولة، فإن الزمالك قد تأخر بالفعل في إرسال الدفعة الأولى، موضحًا أن الأزمة تعود إلى تعطل الموارد المالية عقب أزمة سحب أرض 6 أكتوبر والتي أثرت بشكل مباشر على التدفقات المالية المنتظرة للنادي.

وبحسب التقارير فإن إدارة الزمالك سارعت وتواصلت مع مسئولى النادي الأوكراني، حيث تم إخطارهم بالتأخير وبأسباب التأخير والظروف المالية الطارئة التي مر بها النادي.

وشدد مصدر بالنادي، على أن النادي الأوكراني لم يتقدم حتى الآن بأي شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤكداً أن الزمالك ملتزم بسداد المستحقات في أقرب وقت ممكن.

الزمالك أخبار الزمالك خوان ألفينا صفقة خوان الفينا أزمة صفقة خوان الفينا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

700 جنيه| مفاجاة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مستشفي 6 اكتوبر الدقي

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات تنقذك فورًا إذا ابتلعتها ماكينة الـATM

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من ماكينة ATM

وزير الصحة

دخلو يعملوا مياه بيضاء فقدوا بصرهم.. وزير الصحة يشكل لجنة للوقوف على الحقيقة

تمساح

ذعر بين المصطافين بعد ظهور تمساح بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية

ترشيحاتنا

لقاء اليوم

السكة الحديد تنظم ندوة توعية بالتعاون مع أوقاف الجيزة لمواجهة السلوكيات الخاطئة تجاه المرفق

احمد الدجوى

ابنة احمد الدجوي تثير الجدل على فيسبوك: الأيام الجاية هتبين اللي حصل

انطلاق أولى جلسات الاستماع لـ "شباب الصحفيين".. "الوطنية للصحافة" تواصل فعاليات خارطة الطريق الإعلامية

انطلاق أولى جلسات الاستماع لـ شباب الصحفيين.. الوطنية للصحافة تواصل فعاليات خارطة الطريق الإعلامية

بالصور

احذر تنظيف الأذن بالأعواد القطنية.. عليك التوقف عنها فورًا

مخاطر إستخدام أعواد لتنظيف الأذن
مخاطر إستخدام أعواد لتنظيف الأذن
مخاطر إستخدام أعواد لتنظيف الأذن

منتجات يومية تسبب السرطان .. اعرف الحقيقة من الإشاعة

السرطان
السرطان
السرطان

قبل دخول المدارس.. 7 خطوات ذكية لإعادة الأطفال إلى النوم المبكر

خطة الأسبوع لإعادة تنظيم نوم الأطفال
خطة الأسبوع لإعادة تنظيم نوم الأطفال
خطة الأسبوع لإعادة تنظيم نوم الأطفال

ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن يحتفلان بنجاح "ماما وبابا" في سينمات السعودية وسط استقبال جماهيري ضخم

فيلم ماما وبابا
فيلم ماما وبابا
فيلم ماما وبابا

فيديو

استخراج دودة حية من دماغ مريض

عاشت سنين في دماغه.. استخراج دودة حية من دماغ شخص

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد