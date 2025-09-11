مفاجأة بشأن نادي خوان ألفينا السابق تهدد الزمالك.. ماذا حدث؟

أزمة مالية مرتقبة تهدد نادي الزمالك بسبب مستحقات نادي أولكساندريا الأوكراني من صفقة الجناح البرازيلي خوان ألفينا، وسط أنباء عن تقدم النادي الأوكراني بشكوى في الفيفا ضد القلعة البيضاء.. فما القصة؟

جدير بالذكر أن نادي الزمالك، قد أعلن عن ضم الجناح البرازيلي خوان ألفينا لاعب أولكساندريا الأوكراني، بعقد يمتد لـ4 مواسم في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يأتي ذلك بعد رحيل الجناح مصطفى شلبي الذي انتقل إلى صفوف البنك الأهلي هذا الصيف، فضلا عن رحيل الجناح أحمد سيد زيزو إلى النادي الأهلي.

من هو خوان ألفينا؟

يجيد خوان ألفينا صاحب الـ 22 عاما اللعب في الجناح الأيمن وهو مركزه الأصلي إلى جانب مركز الجناح الأيسر، ويلعب بالقدم اليسرى، بدأ مسيرته في عالم كرة القدم من بوابة أكاديمية فاسكو دي جاما البرازيلي.

كانت بداية من بوابة كرة الصالات بأكاديمية فاسكو دي جاما وهو في السادسة من العمر، قاد فريق الشباب بنادي فاسكو دي جاما تحت 20 عاما للفوز بألقاب كاريوكا وكأس البرازيل وكأس السوبر البرازيلي عام 2020، عندما كان في السابعة عشرة من عمره.

كما اختير في قائمة ذهبية من مركز الدراسات الدولية الرياضية التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضمت لامين جمال نجم برشلونة ضمن أفضل 10 أجنحة تحت 23 عاما في العالم لعام 2024، وجاء ألفينا في المركز السابع.

خاض ألفينا 42 مباراة في مختلف البطولات رفقة فريقه أولكساندريا الأوكراني، سجل خلالها 9 أهداف، وصنع مثلهم.

أزمة صفقة خوان ألفينا

كتب الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك: "شكوي جديدة ضد الزمالك من نادي خوان ألفينا السابق بسبب فلوس الصفقة ".

وأضاف أن العقوبات المحتملة قد تصل إلى حرمان الزمالك من قيد لاعبين جدد أو خصم نقاط من رصيده في الدوري المصري إذا لم يتم سداد المستحقات.

وبحسب التقارير الصحفية المتداولة، فإن الزمالك قد تأخر بالفعل في إرسال الدفعة الأولى، موضحًا أن الأزمة تعود إلى تعطل الموارد المالية عقب أزمة سحب أرض 6 أكتوبر والتي أثرت بشكل مباشر على التدفقات المالية المنتظرة للنادي.

وبحسب التقارير فإن إدارة الزمالك سارعت وتواصلت مع مسئولى النادي الأوكراني، حيث تم إخطارهم بالتأخير وبأسباب التأخير والظروف المالية الطارئة التي مر بها النادي.

وشدد مصدر بالنادي، على أن النادي الأوكراني لم يتقدم حتى الآن بأي شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤكداً أن الزمالك ملتزم بسداد المستحقات في أقرب وقت ممكن.