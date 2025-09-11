إصابة عمر مرموش تهدد مشاركته مع مانشستر سيتي الأسابيع.. تفاصيل

تلقى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضربة قوية بعد إصابة مهاجمه المصري عمر مرموش خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026، وهي المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وكشفت تقارير إعلامية إنجليزية أن مرموش قد يغيب لفترة تصل إلى 6 أسابيع بسبب إصابة قوية في الركبة، ما يعني فقدانه لعدد من المباريات الحاسمة سواء في الدوري الإنجليزي الممتاز أو دوري أبطال أوروبا.

أبرز المباريات التي سيغيب عنها عمر مرموش

من المنتظر أن يغيب مرموش عن مواجهات نارية مع مانشستر سيتي أمام:

مانشستر يونايتد (الديربي)

نابولي (دوري أبطال أوروبا)

أرسنال

هدرسفيلد

بيرنلي

موناكو (دوري أبطال أوروبا)

برينتفورد

إيفرتون

فياريال (دوري أبطال أوروبا)

وأشار موقع مانشستر سيتي نيوز إلى أن الفحوصات الأولية قللت من خطورة الإصابة، لكن المؤشرات الأخيرة أظهرت احتمالية تعرض اللاعب لإصابة في الرباط الجانبي الأيسر، بعدما شوهد وهو يتألم في الجزء الداخلي من ركبته.

وأوضح محلل الإصابات الشهير فيزيو سكوت أن طبيعة التحام اللاعب خلال المباراة تدعم هذه الشكوك، مؤكدًا أن الجهاز الطبي للسيتي يراقب حالة مرموش عن قرب لتحديد موعد عودته بدقة.