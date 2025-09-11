بعد تدخل الفيفا.. النصر يعلن رحيل إيمريك لابورت إلى أتلتيك بيلباو

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الخميس، رحيل مدافعه الإسباني إيمريك لابورت إلى صفوف أتلتيك بيلباو، في صفقة تمت بموافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي تدخل لحسم مسألة انتقال اللاعب وإصدار بطاقته الدولية.

جاء الإعلان عبر الحساب الرسمي للنادي على منصة "إكس"، حيث أكد النصر موافقته على انتقال لابورت إلى الفريق الباسكي، موجهًا الشكر للاعب على جهوده خلال فترة تمثيله الفريق، ومتمنيًا له التوفيق في تجربته المقبلة.

وكان أتلتيك بيلباو أوضح في بيان رسمي حصوله على موافقة "فيفا" لاستكمال الصفقة، بعدما تعطلت الإجراءات في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي. ويُعد لابورت أحد أبناء النادي، إذ ارتدى قميص بيلباو بين 2010 و2018، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي ومنه إلى النصر صيف 2023.

ويبلغ المدافع الإسباني 30 عامًا، وقد استُبعد من قائمة النصر خلال معسكر الإعداد للموسم الجديد بقرار فني من المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، وهو ما مهّد الطريق أمام رحيله والعودة من جديد إلى الدوري الإسباني.

بعودة لابورت إلى بيلباو، يفتح اللاعب صفحة جديدة في مسيرته الكروية مع النادي الذي شهد بزوغ نجمه، في وقت يأمل فيه الفريق الباسكي الاستفادة من خبراته الكبيرة على المستويين المحلي والقاري لتعزيز خط دفاعه.