مصروفات المدارس الرسمية لغات 2026 وتفاصيل أقساطها الأربعة ..قرار عاجل
فلاح من المنوفية.. النيابة تحقق في بلاغ البلوجر أدهم سنجر بمشاجرة وصلة دهشور
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 11-9-2025
قرار عاجل من الخطيب في ملف المدير الفني الأجنبي الجديد للأهلي
الرئيس السيسي ورئيس وزراء العراق يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية
أهالي المرج يرفضون تحويل مدرسة الأندلس التجريبية من لغات لعربي.. ويطالبون بتدخل الوزير
الكليتان في جسد شيكا .. محامي وفاء عامر يكشف مفاجآت مدوية
بريطانيا على حافة مجاعة صامتة| 14 مليون متضرر و3.8 مليون طفل بلا غذاء كافٍ
مصطفى بكري: إسرائيل وضعت الإقليم بالكامل في خطر بعد هجومها على الدوحة
إدمان أو غيره.. الصحة : حماية سرية المعلومات عن المرضى النفسيين
مصطفى بكري: استضافة مصر لاجتماعات الاتحاد من أجل المتوسط رسالة التزام بالدبلوماسية البرلمانية
السيطرة على حريق شب فى مخزن خردة بشبرا الخيمة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

قرار عاجل من الخطيب في ملف المدير الفني الأجنبي الجديد للأهلي

محمود الخطيب
محمود الخطيب
عبدالحكيم أبو علم

حسم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الموقف حول المدير الفني الأجنبي الجديد مؤكدا بأنه يجب الإسراع في التعاقد معه وعدم الإنتظار حتي يناير.
وأكد الخطيب للجنة التخطيط أنه يثق بشكل كامل في عماد النحاس كمدير فني ومعاونيه لكن يجب حسم المدرب الأجنبي الجديد لتوفير الاستقرار للفريق.
ورفع عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي حالة الطوارئ القصوي استعداداً لمواجهة انبي المقرر لها الأحد المقبل في الجولة السادسة من منافسات مسابقة الدوري، ورغم أن النحاس يتحمل المسئولية بشكل مؤقت ويدرك أن هناك مدير فني جديد سيصل خلال ايام لكنه طلب من لاعبية التركيز في مباراة انبي والبحث عن فوز يعيد الثقة المفقودة مع الجماهير التي لا تزال غاضبه من الخسارة امام بيراميدز.

