قرار عاجل من الخطيب في ملف المدير الفني الأجنبي الجديد للأهلي

حسم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الموقف حول المدير الفني الأجنبي الجديد مؤكدا بأنه يجب الإسراع في التعاقد معه وعدم الإنتظار حتي يناير.

وأكد الخطيب للجنة التخطيط أنه يثق بشكل كامل في عماد النحاس كمدير فني ومعاونيه لكن يجب حسم المدرب الأجنبي الجديد لتوفير الاستقرار للفريق.

ورفع عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي حالة الطوارئ القصوي استعداداً لمواجهة انبي المقرر لها الأحد المقبل في الجولة السادسة من منافسات مسابقة الدوري، ورغم أن النحاس يتحمل المسئولية بشكل مؤقت ويدرك أن هناك مدير فني جديد سيصل خلال ايام لكنه طلب من لاعبية التركيز في مباراة انبي والبحث عن فوز يعيد الثقة المفقودة مع الجماهير التي لا تزال غاضبه من الخسارة امام بيراميدز.