مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي
على هامش أولمبياد الشركات.. افتتاح دورة النشاط الرياضي
رغم العروض المغرية.. الزمالك يتمسك بـ محمد شحاتة ويحسم قراره
رئيسة وزراء تونس: نسعى لزيادة حجم التبادل التجاري مع مصر خلال الفترة المقبلة
نجم الزمالك السابق: حسام حسن يعمل تحت ضغط.. وعلينا دعمه لتحقيق حلم المونديال
رئيسة وزراء تونس: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ونثمن موقف مصر الثابت
وليد جمال الدين: نسعى للتعاون مع كافة الأجهزة الوطنية المعنية بملف جذب الاستثمارات الأجنبية
رئيسا وزراء مصر وتونس يشهدان توقيع 8 وثائق في عدد من مجالات التعاون المشترك
وزير الخارجية ينقل رسالة تضامن ودعم من الرئيس السيسي إلى أمير قطر
رئيس الوزراء: نمتلك الإمكانيات لمضاعفة التجارة خلال عامين مع تونس
الأهلي يتحرك لتجديد عقد أحمد عبد القادر .. والزمالك يراقب الموقف
4 مواطنين فقدوا بصرهم.. إجراءات حاسمة من وزير الصحة بعد واقعة مستشفى 6 أكتوبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

عبدالصمد ماهر

كشف مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان  ، آخر تطورات تعرض عدد من المرضي لفقدان البصر داخل مستشفي 6 أكتوبر  بالدقي .

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد ، أن النتائج المبدئية تشير إلى وجود عدوي تسببت في فقدان عدد من المرضي بنصرهم عقب إجراء عمليات طبية بسيطة في العين .

الأعراض التي ظهرت علي المرضي 

وأشار المصدر  إلى أن العدوي البكتيرية عبارة عن مجموعة من الأعراض ظهرت علي المرضي عقب إجراء عمليات مياه بيضاء وزرع عدسات تتمثل في تورم العين  مع التهاب حاد في عدسة العين .

وأوضح المصدر ، أنه تم نقل 4 حالات خطيرة الي مستشفي القصر العيني لاستكمال علاجهم وإنقاذ ما يمكن إنقاذه .

مستشفي 6 أكتوبر الدقي الصحة وزارة الصحة وزير الصحة والسكان مرضي العيون الرمد

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

اعتقال قاتل تشارلي كيرك

لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو

صلاة الفجر والصبح

ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب

الفنان محمد فاروق شيبا

شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق

أشرف عبد الباقي

في عيد ميلاد أشرف عبد الباقي .. معلومات لا تعرفها عنه

رنا رئيس

خروج رنا رئيس من المستشفى.. تفاصيل

ارملة تامر ضيائي

تشييع جثمان أرملة الفنان تامر ضيائي

بالصور

دورة تدريبية بعنوان " منتجات عسل النحل وقيمتها الطبية والعلاجية " بزراعة الشرقية

زراعة الشرقية

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

صورة من ختام التدريبات

متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

ياسمين صبري

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم

فيديو

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

