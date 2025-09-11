مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

كشف مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان ، آخر تطورات تعرض عدد من المرضي لفقدان البصر داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي .

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد ، أن النتائج المبدئية تشير إلى وجود عدوي تسببت في فقدان عدد من المرضي بنصرهم عقب إجراء عمليات طبية بسيطة في العين .

الأعراض التي ظهرت علي المرضي

وأشار المصدر إلى أن العدوي البكتيرية عبارة عن مجموعة من الأعراض ظهرت علي المرضي عقب إجراء عمليات مياه بيضاء وزرع عدسات تتمثل في تورم العين مع التهاب حاد في عدسة العين .

وأوضح المصدر ، أنه تم نقل 4 حالات خطيرة الي مستشفي القصر العيني لاستكمال علاجهم وإنقاذ ما يمكن إنقاذه .