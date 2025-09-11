بعد تصريحات سلوم حداد.. نجلاء بدر: كل إللي عايز يتشهر يجيب سيرة مصر

وجهت الفنانة نجلاء بدر رسالة حادة، بعد تصريحات الفنان السوري سلوم حداد، والتي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، حيث انتقد أداء الفنانين المصريين في نطق اللغة العربية الفصحى.

وقالت نحلاء بدر عبر “فيسبوك”: “معلومة مؤكدة كل اللي عايز يتشهر بيجيب سيرة مصر، جمهور مصر داخلها أو خارج حدودها عظيم”.



تصدر الفنان السوري، سلوم حداد تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته عن طريقة نطق بعض الممثلين المصريين للغة العربية الفصحى.

وقال سلوم خلال الفيديو: «قلة من الأشقاء في مصر من الممثلين هم من يستطيعون نطق الفصحى بشكل سليم ومنهم الراحلان عبدالله غيث ونور الشريف"

وتابع: «بقية الممثلين في مصر لديهم مشكلة حقيقية مع تعطيش حرف الجيم»، ثم قلد ساخرًا طريقة نطقهم لعبارة: «وماذا جئت تفعل في هذا الوقت؟» وعلق قائلًا: «يا أخي لا يستقيم هذا».

وأثارت تصريحاته الأخيرة حالة من الجدل على نطاق واسع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما استدعى رد العديد من النجوم على سخريته من الفنانين المصريين.