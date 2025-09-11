قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الخطيب للاعبي الأهلي: الكورة مش بالأسماء بالرجولة والجدعنة

الخطيب مع لاعبي الأهلي
الخطيب مع لاعبي الأهلي
إسلام مقلد

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، رسالة قوية وحماسية إلى لاعبي الفريق الأول خلال اجتماعه بهم في استاد مختار التتش، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تركيز مضاعف وروح قتالية تعكس قيمة وقامة النادي.

الخطيب استهل حديثه بالإشادة بالجهاز الفني قائلاً: "الكابتن وليد والكابتن عماد وكل الطاقم الموجود هما إخواتكم، وهما المسئولين مسئولية كاملة عن كل ما يخص الفريق الأول". 

ثم انتقل للحديث عن جوهر كرة القدم قائلاً: "الكرة مش أسماء، الكرة جدعنة ورجولة وسبرينتات واحتكاك.. الكرة مش أسماء أبداً".

وأضاف رئيس الأهلي: "إحنا في استاد مختار التتش رحمه الله عليه، أحد أساطير النادي، ومرورًا بوجود سيادتكم وكلهم كانوا أحسن مننا، كله راح وأنتم دلوقتي وجهة النادي.. كلنا بنزول والأهلي اللي باقي، والأهلي سيبقى إن شاء الله".

وأكد الخطيب أن الأهلي هو من يصنع الأسماء لا العكس: "الأهلي بيصنع أسماء كل يوم، مينفعش الناس تلعب بأسمائها، لازم الناس تلعب بمجهودها وتكون رجالة". 

ثم تابع: "الفترة اللي فاتت مكنتش أحب أبداً تكون موجودة معاكم أنتم.. الأهلي كيان، الأهلي تاريخ، الأهلي مبادئ وقيم، والأهلي سيظل كدا".

وفي لهجة حاسمة، قال الخطيب: "أنا اتكلمت معاكم قبل كدا.. واضح إننا نسينا إزاي نقدر جماهير الأهلي ونحترم كيان النادي. الأهلي بيصبر لكنه لا يقبل إلا بما يساهم في رفع اسم هذا الكيان".

واختتم رسالته مؤكداً ثقته الكبيرة في اللاعبين: "أنا عندي ثقة كبيرة في كل واحد فيكم، ننسى الفترة اللي فاتت ونشوف اللي جاي. متأكد يا رجالة إن لو التركيز زاد، هتحققوا كل اللي الجماهير تتمناه".

ثم طالب اللاعبين بالحفاظ على تاريخهم وتاريخ النادي، قائلاً: "نقدر جماهيرنا ونحترمهم، وإن شاء الله كلنا نمد إيدينا ونقرأ الفاتحة".

محمود الخطيب النادي الأهلي الأهلي مختار التتش استاد مختار التتش

