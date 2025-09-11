إعلان الدولة الفلسطينية.. ألمانيا تقرر دعم مقترح فرنسا لحل الدولتين

قررت الحكومة الألمانية دعم مقترح فرنسي لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقًا لما ذكرته بلومبرج نيوز يوم الخميس، نقلاً عن مصادر مطلعة على الخطة.

وأضاف التقرير أن ألمانيا تعتزم دعم قرار للأمم المتحدة يوم الجمعة لاعتماد الإعلان، بقيادة فرنسا والمملكة العربية السعودية.

وتعتزم ألمانيا دعم قرار للأمم المتحدة يوم الجمعة، يتبنى إعلان نيويورك، بقيادة فرنسا والمملكة العربية السعودية، وفقًا لما ذكره المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن القرار لم يُعلن بعد.

ويدعم الإعلان قيام دولة فلسطينية، بالإضافة إلى حق العودة للاجئين.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،، أنه لن تكون هناك أية دولة فلسطينية وسنحقق "أبدية إسرائيل".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي "سنهزم حماس في غزة ولن تكون هناك دولة فلسطينية"، مضيفا "حدود إسرائيل الشرقية ستكون غور الأردن وليس معاليه أدوميم".