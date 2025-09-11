ذعر بين المصطافين بعد ظهور تمساح بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية

شهد شاطئ أبوتلات 2 غرب الإسكندرية، ظهور تمساح صغير طوله متر ونصف تقريبا، في واقعه غريبة تشهدها شواطئ العجمي و البحر المتوسط.

مما أدي لحالة من الذعر بين رواد الشاطئ المتواجدين عليه بعد ظهور التمساح بالقرب من الشاطئ وبدا كأنه يحاول الخروج من المياه .

و هو الأمر الذي دفع منقذي وغطاسي الشاطئ للنزول فورا و الإمساك به بعد عدة محاولات خاصة وأنه كاد أن يعض أحدهم لكنه تمكن من الإمساك به بحرفية ووضعه في "شوال" .

وتوجه مسئولو شواطئ العجمي والقطاع الغربي إلى شاطئ ابوتلات 2 ومعهم الحماية المدنية وجري إخطار البيئة والأجهزة المعنية لتمشيط الشاطئ والشواطئ المجاورة للبحث عن تماسيح أخري قد تكون موجودة و التحقيق في الواقعة وكيف وصل التمساح إلى مياه البحر.

الجدير بالذكر أن شاطئ ابوتلات 2 قد شهد حالات غرق جماعي لفتيات دار ضيافة جوية من محافظة سوهاج وتسبب في غرق 7 من بينهم 3 شباب في واقعه هزت الرأي العام و أدت لغلق الشاطئ عده أيام ثم غلق باقي شواطئ العجمي قبل أن يعاود فتح الشواطئ مره أخري.