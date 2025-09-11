نتنياهو في تصريحات استفزازية: لا يوجد مكان آمن في العالم للمسئولين عن 7 أكتوبر

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أنه لا يوجد مكان آمن للمسئولين عن هجوم السابع من أكتوبر 2023 ضد المستوطنات الإسرائيلية على حدود قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريحات نشرها مكتبه "لقد أثبتنا للعالم أجمع أنه لا ملاذ آمن للمسؤولين عن مجزرة السابع من أكتوبر المروعة".

وأضاف نتنياهو بحسب ما نشره مكتبه عبر منصة "إكس": "الرسالة واضحة: لا ملاذ لكم. لا مكان نستطيع الوصول إليكم فيه".

يأتي ذلك بعد يومين من العدوان الإسرائيلي ضد قطر، والذي استهدف قيادات حماس في الدوحة وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص.

واتهم رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ"إضاعة الوقت" في مفاوضات الوساطة، مؤكداً أنه "لم يكن جاداً".