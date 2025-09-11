ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن يحتفلان بنجاح "ماما وبابا" في سينمات السعودية وسط استقبال جماهيري ضخم

احتفل أبطال فيلم "ماما وبابا" بالعرض الأول للفيلم في حفل ضخم وسط الجمهور بالسعودية داخل مجمع سينمات فوكس وذلك احتفالا ببدء عرضه بدول الخليج والوطن العربي بجميع دور العرض السينمائية.

وحضر العرض الخاص النجمه ياسمين رئيس و النجم محمد عبد الرحمن و المنتج محمد رشيدي الذي كان في استقبالهم القائمين عالعرض وسط استقبال حافل من الحضور .

فيلم ماما وبابا

قد حقق فيلم "ماما وبابا" بطولة ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن ايرادات جيدة الأسبوع الماضى إيرادات بلغت أكثر من ٤ ملايين جنيها، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم خلال أسبوعين عرض اكثر من ١٠ مليون جنيها بدور العرض السينمائية.

فيلم (ماما وبابا) بطولة ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن توتا، وئام مجدى، أحمد محمدى و من الأطفال يزن صلاح و خديجه احمد والفيلم فكرة رحمة فلاح وتأليف ورشة براح وإخراج أحمد القيعى وإنتاج محمد رشيدى رشيدي فيلمز وياسر صلاح وتدور أحداثه فى اطار كوميدى اجتماعى.