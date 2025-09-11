مصطفى بكري: المنوفية تغيرت بالكامل منذ 2019 باستثمارات تتجاوز 40 مليار جنيه

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن خطة التنمية في محافظة المنوفية بقيادة المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون، تمت منذ عام 2019، مشيرا إلى أن المحافظة تغيرت بالكامل، فأكثر من 40 مليار جنيه استثمارات تمت.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إنه تم تطوير 20 طريقا محليا، إضافة إلى عمل محاور جديدة وأنفاق ومداخل للمدن والطرق القومية التي تم تنفيذها مع وزارة النقل.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن هناك استثمارات كبيرة تمت في المحافظة وتمت نتيجة جهد محافظ المنوفية منذ عام 2019، مؤكدا أن محافظ المنوفية نزيه ولديه إيمان بالعمل ومكافحة الفساد في كل مكان.