أحمد سعد عن ملابسه المثيرة للجدل: نقطة ضعفي وأتقبل النقد بروح الدعابة

أعرب المطرب أحمد سعد عن سعادته بظهوره في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، قائلاً مازحًا: "لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة"، وهو ما أثار ضحك مقدمة البرنامج.



وأكد سعد أن جلوسه على كرسي الضيوف بالبرنامج يمثل له جزءًا من شعوره بالنجاح، مضيفًا: "الفضل لربنا وتوفيقه في مشواري الفني، خاصة في الفترة الأخيرة".



وتطرق إلى الأوضاع الصعبة التي مر بها المجتمع خلال الأعوام الماضية من أزمات وكورونا وحروب وضغوط نفسية، موضحًا أنه حرص على تقديم أغنيات مبهجة للتخفيف عن الناس، قائلاً: "أنا جاي أهزر في الدنيا دي وماشي.. ونقاط قوتي إني بغني كويس، فقررت أعمل أغاني تفرّح الناس".



وتحدث سعد عن أسلوب ملابسه المثير للجدل في الحفلات، واصفًا إياه بأنه "نقطة ضعفه"، مشيرًا إلى أنه يتقبل النقد بروح الدعابة ويحب السخرية من نفسه.

وأضاف مازحًا: "خفة دم المصريين مش طبيعية.. مرة واحد قابلني قالي مبحبش غير اتنين في حياتي محمد فؤاد وعمرو دياب، ففضلت أضحك من قلبى".