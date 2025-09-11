قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
6 أسباب قد تجعل عصير القصب خطرًا على حياتك
رئيس "الوطني الفلسطيني": توقيع نتنياهو "اتفاق إطار" ضمن خطة "E1" انتهاك خطير للقانون الدولي
نيلي لا يعيش في مياه البحر.. وزيرة البيئة تكشف معلومات جديدة عن "تمساح أبوتلات" ومصيره
أحمد سعد عن ملابسه المثيرة للجدل: نقطة ضعفي وأتقبل النقد بروح الدعابة
إسرائيل تواصل الاستفزاز .. نتنياهو يضع حجر الأساس لـ"ريفيرا غزة" | شاهد
المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: الحرب في غزة ستنتهي فقط إذا ألقت حماس السلاح
أب يلحق بابنه حزنا لرحيله المفاجئ منذ 9 أيام.. وأهالي المحلة يودعونه بمدافن أسرته.. صور
سوبوسلاي يخطف الأضواء من صلاح ويحصد جائزة هدف الشهر في ليفربول
عامل نظافة وطالب بدراسات عليا: بذاكر ساعتين يوميا.. ومستمر في مهنتي من 27 سنة
أحمد سعد: سر نجاح "مكسرات" في قوة الكلمة وصدق الإحساس
الاتحاد الليبي سر رحيل مخطط الأحمال عن الجهاز الفني للزمالك
أحمد سعد عن ملابسه المثيرة للجدل: نقطة ضعفي وأتقبل النقد بروح الدعابة

أحمد سعد
أحمد سعد
علي مكي

أعرب المطرب أحمد سعد عن سعادته بظهوره في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، قائلاً مازحًا: "لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة"، وهو ما أثار ضحك مقدمة البرنامج.


وأكد سعد أن جلوسه على كرسي الضيوف بالبرنامج يمثل له جزءًا من شعوره بالنجاح، مضيفًا: "الفضل لربنا وتوفيقه في مشواري الفني، خاصة في الفترة الأخيرة".


وتطرق إلى الأوضاع الصعبة التي مر بها المجتمع خلال الأعوام الماضية من أزمات وكورونا وحروب وضغوط نفسية، موضحًا أنه حرص على تقديم أغنيات مبهجة للتخفيف عن الناس، قائلاً: "أنا جاي أهزر في الدنيا دي وماشي.. ونقاط قوتي إني بغني كويس، فقررت أعمل أغاني تفرّح الناس".


وتحدث سعد عن أسلوب ملابسه المثير للجدل في الحفلات، واصفًا إياه بأنه "نقطة ضعفه"، مشيرًا إلى أنه يتقبل النقد بروح الدعابة ويحب السخرية من نفسه.

 وأضاف مازحًا: "خفة دم المصريين مش طبيعية.. مرة واحد قابلني قالي مبحبش غير اتنين في حياتي محمد فؤاد وعمرو دياب، ففضلت أضحك من قلبى".

