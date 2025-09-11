أحمد سعد: سر نجاح "مكسرات" في قوة الكلمة وصدق الإحساس

أكد الفنان أحمد سعد أنه يحرص دائماً على انتقاء كلمات أغانيه بعناية شديدة، مشيراً إلى أن نجاح أغنيته الأخيرة "مكسرات" يعود بالأساس إلى قوة الكلمة وطريقة الإلقاء التي تميز بها.

وأوضح سعد، خلال لقائه ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، أن كل كلمة في الأغنية جاءت معبرة وصادقة، لافتاً إلى أن بعض الجمل مثل "اختياراتي مدمرة حياتي" قد يتداولها الجمهور بروح الدعابة، لكنها في الحقيقة تعكس مشاعر حقيقية يعيشها الكثيرون، وهو ما يجعل الأغنية قريبة من الناس وتخاطب العقل الباطن بشكل فني بسيط ومباشر.

وكشف سعد خلال الحلقة عن عملين جديدين يقدمهما لأول مرة عبر البرنامج، إحداهما من كلمات الشاعر هشام الجخ والأخرى من كلمات محمد شافعي، مشيراً إلى أنه قام بتلحينهما بنفسه أثناء اللقاء، وأعلن عن عرضهما الأول حصرياً عبر الحلقة.