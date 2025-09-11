مونين يطلق "ألو".. أول تجربة سعودية لتصوير كليب تحت الماء

أطلق الفنان السعودي مونين ثاني أغاني ألبومه الجديد بعنوان "ألو"، وهي من كلماته، وألحان بدر مغربي، وتوزيع صالح حداد، فيما جرى تصوير الكليب في مدينة الطائف تحت إدارة المخرج السعودي محمد بديري.



وقال مونين: "سعيت أنا والمخرج محمد بديري من خلال أغنية (ألو) إلى كسر القوالب التقليدية في الكليبات السعودية عبر تجربة تصوير تحت الماء بأسلوب مبتكر، لنقل إحساس الغرق في المشاعر، والغوص داخل النفس لاكتشاف الأحاسيس المفقودة."

وأضاف: "اعتمدنا على مسبح مغلق قمنا بتغطيته بمشمع أسود، واستثمرنا انعكاسات الإضاءة على سطح الماء لإيصال إحساس أقرب إلى الحلم. كانت الفكرة تقوم على دمج الصوت بالصورة لتقديم رحلة حسية متكاملة للمشاهد."

وأشار مونين إلى أن الكليب تم تصويره في أحد منتجعات الطائف ذات الإطلالة الطبيعية الخلابة، حيث جرى إبراز جمال الطبيعة وهدوئها، في خطوة يطمح أن تفتح المجال أمام مشاريع مشابهة في المستقبل.



من هو مونين؟

الاسم الحقيقي للفنان مونين هو محمد أبو العينين، حاصل على بكالوريوس في الهندسة الجيولوجية من جامعة الملك عبدالعزيز بمرتبة الشرف الثانية (2018). بدأ مشواره الفني عبر المسرح الجامعي، حيث حصد جائزة التميز في التمثيل من أول مشاركة له في مهرجان مسرحي، ثم نال جائزتين في مسابقات مسرحية على مستوى الجامعة ومنطقة مكة المكرمة.

لاحقًا، شارك مونين في عدد من الأعمال التلفزيونية، وكان قريبًا من تحقيق حلمه بالتمثيل إلى جانب كبار النجوم، إذ اختير لتجسيد دور في أحد أضخم مسلسلات رمضان 2019، لكنه اضطر للانسحاب بسبب إصابة والدته بمرض السرطان.

عاد مونين لاحقًا إلى الساحة الفنية عبر الغناء، حيث قدم أعمالًا في خمسة أنماط موسيقية متنوعة، وشارك في المهرجان الدولي للجاز، ليستكمل مسيرته الفنية بخط تصاعدي متواصل.