الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ المنوفية يوزع مساعدات على 55 حالة إنسانية بقيمة نصف مليون جنيه

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لقاءاته بالحالات الإنسانية ضمن سلسلة " رد الجميل "  والتي حرص على تنظيمها بصفة دورية لتخفيف العبء عن كاهلهم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم 

 جاء ذلك بحضور  محمد موسى نائب المحافظ ،  اللواء عبد الله الديب السكرتير العام ، مدير عام شئون مكتب المحافظ، مديري مديريات الصحة، العمل ،ممثلى مديريات  التموين و التضامن الاجتماعي .

 استهل محافظ المنوفية لقائه بتسليم مساعدات مالية وعينية تضمنت مواد غذائية ولحوم لــ  55 حالة مستحقة من الحالات الإنسانية بقيمة إجمالية تقارب نصف مليون جنيه لمساعدتهم علي تلبية متطلبات حياتهم اليومية ومراعاة لأحوالهم المعيشية والاجتماعية الصعبة ، مؤكداً أنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لهم وحرصه علي تنظيم تلك اللقاءات بشكل دوري لمد يد العون للأسر الأولي بالرعاية ، لافتاً إلي تواجد مسئولي الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي للتواصل المباشر مع الحالات لتسهيل الإجراءات اللازمة وتقديم خدمة متميزة وبشكل غير تقليدي من أجل رفع كفاءة مستواهم المعيشي .

وخلال اللقاء ، هنأ محافظ المنوفية الأهالي بمناسبة المولد النبوي الشريف، معرباً عن سعادته بالتواجد بينهم والاستماع إلى مطالبهم لإيجاد حلول فورية حيالها، ومؤكدا  أن بابه مفتوح للجميع للتواصل الدائم والمباشر مع جموع أهالي وأبناء المحافظة وأن مكتبه مفتوح دائماً لتلبية مطالبهم وشكواهم ،ووجه المحافظ الصحة باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن 10 حالات مرضية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم بمستشفيات المخ والأعصاب والجامعة والتأمين الصحي معهد الكبد ومستشفى أشمون ، ومكلفاً التموين ببحث إمكانية إضافة مواليد لـ 12 أسرة للمساهمة في صرف السلع التموينية المدعمة ، وموجهاً التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ 10 حالات أخرى تعينهم على متطلبات الحياة المعيشية ، وكذا تكليف وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع  عدد من الحالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية . 

وفي نهاية اللقاء أعرب الأهالي عن سعادتهم البالغة بهذا اللقاء ، كما حرصوا على تقديم الشكر  لمحافظ المنوفية لما لمسوه من اهتمامه بهم  وحرصه علي الاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم والوقوف بجانبهم وتقديم يد العون لهم .

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية مساعدات شكاوي لقاء المواطنين

