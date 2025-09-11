3 حالات يرتبط فيها الصداع بأمراض خطيرة .. اكتشف العلامات

يعد الصداع من أكثر المشكلات الصحية شيوعا بين جميع الأعمار ويسبب متاعب صحية عديدة.



قالت الدكتورة إيرينا فولغينا، أستاذ مشارك بقسم العلاج في كلية الطب بجامعة التعليم، أن الصداع ليس مجرد شكوى مزعجة، بل يمكن أن يكون عرضا لعدة أمراض ويستدعي تشخيصا دقيقا.

صداع الضغط المرتفع



ووفقا لموقع “ lenta” فإن الصداع قد يكون علامة على عدة مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم وحينها يظهر الالم فى مؤخرة الرأس وأحيانا ينتشر إلى مناطق أخرى، وقد يصاحبه هذا النوع من الصداع الغثيان، والتقيؤ، والدوار، والدوخة ، ورؤية ذباب" أمام العين.

يمكن أن يحدث الصداع في بعض الأحيان بسبب اضطراب تدفق الدم عبر الشرايين السباتية، أو اضطرابات هرمونية، أو تصلب الشرايين.

صداع الأورام

وأضافت إيرينا أن الصداع قد يكون علامة على وجود أورام أو أمراض الأوعية الدموية في الدماغ ويُعد الصداع النصفي مشكلة شائعة بشكل متزايد.

وأشارت إيرينا إلى أن الصداع الناتج عن أورام يسبب ألم شديد بصورة مختلفة عن الطبيعي ويرافقه غثيان وقئ ورهاب الضوء وهالة، مما يعرقل المريض من ممارسة حياته الطبيعية.

الصداع المتكرر

واختتمت حديثها عن أسباب الصداع المتكرر والتى تشمل ضعف البصر أو تلف العين وصداع التوتر والإجهاد البدني والنفسي المفرط حيث يمكن أن يظهر في أي منطقة من الرأس.



