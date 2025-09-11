أكد محمد بن عبدالرحمن رئيس الوزراء القطري، أن نتنياهو خرج بتبريرات شائنة وتفسيرات مغلوطة للعدوان.

وقال رئيس الوزراء القطري في كلمته أمام مجلس الأمن :" الهجوم الإسرائيلي يضع النظام الدولي بكامله أمام اختبار كبير".

وتابع :" نؤمن بالوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية، والهجوم الإسرائيلي استهدف حيا سكنيا مليئا بالبعثات الدبلوماسية".

وأكمل رئيس الوزراء القطري: “إسرائيل استهدفت مباني معروفة للجميع بأنها مقر لوفد حماس المفاوض”.

ولفت رئيس الوزراء القطري: “نحتفظ بحقنا المشروع في الرد على الهجوم الإسرائيلي”.

