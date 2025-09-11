أمير قطر يتوعد بالتحرك لحماية أراضيه بعد العدوان الإسرائيلي على الدوحة

أكد أمير قطر تميم بن حمد، اليوم الخميس أن الدوحة ستتخذ كافة الإجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها، معتبراً أن الهجوم الإسرائيلي الغادر استخفافاً بحياة الأبرياء، وانتهاكاً خطيراً يقوّض الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأعرب أمير قطر، خلال اتصال هاتفي بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، عن شكره على مشاعره الصادقة وتضامنه المقدر مع دولة قطر وشعبها.

وخلال الاتصال أكد جوتيرش تضامنه مع دولة قطر وقلقه البالغ إزاء الهجوم الإسرائيلي على مدينة الدوحة، معتبراً أنه يمثل انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديداً خطيراً لأمن دولة قطر ودول المنطقة.

وشدد الأمين العام على أنه يجب على الجميع العمل على ضرورة تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، بدلا من تدمير المسارات المؤدية إليه.