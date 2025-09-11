وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة : الغارة الإسرائيلية على قطر تصعيد خطير

أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ، روزماري ديكارلو ، أن الغارات الجوية التي استهدفت العاصمة القطرية الدوحة "صدمت العالم" ، وأسهمت في اتساع دائرة العنف في الشرق الأوسط بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.

وقالت روزماري ديكارلو ـ خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي مساء اليوم الخميس، لبحث تداعيات الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة ، إن هذا الهجوم يعد انتهاكا خطيرا لسيادة قطر وسلامتها الإقليمية.

وأضافت أن إسرائيل دمرت غزة بشكل كامل، محذرة من أن استمرار العمليات العسكرية يقوض كل الجهود الرامية إلى التهدئة ، وأشارت إلى أن مصر وقطر والولايات المتحدة تكثف جهود الوساطة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، بهدف تهدئة الوضع المتفجر في المنطقة.

وشددت على أن أي خطوات أحادية الجانب من شأنها أن تقوض هذه المساعي غير مقبولة ، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على الأعراف الدبلوماسية لتحقيق السلام.

ودعت جميع الأطراف إلى التوصل لاتفاق بشأن غزة، يتضمن وقف إطلاق النار الفوري والإفراج عن المحتجزين.

