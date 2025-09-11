موعد عودة محمد الشامي لمباريات المصري.. وكامل أبو علي كلمة السر في تواجد اللاعب حاليًا بـ قطر

كشف الإعلامي جمال الغندور، من مصدر بنادي المصري البورسعيدي عن موعد عودة محمد الشامي إلى التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وكذلك عودته لمباريات الفريق، بعد إصابته بالصليبي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة عبر برنامج ستاد المحور: "محمد الشامي عاد إلى تدريبات الفريق المصري الجماعية منذ أسبوعين ولكن بدون احتكاك".

وأضاف: "كامل أبو علي رئيس النادي المصري أصر على عدم مشاركة الشامي ضمن التدريبات الجماعية بشكل كامل لأن اللاعب لم ينهي القياسات البدنية والفنية".

وواصل: "كامل أبو علي تواصل مع الشامي ورفض عودته للتدريبات الجماعية بشكل كامل إلى بعد السفر إلى قطر مجددا وعمل جميع القياسات الفنية والبدنية".

وتابع: "أبو علي قرر سفر الشامي إلى قطر على نفقة رئيس النادي الشخصية، من أجل إجراء القياسات اللازمة والتأكد من سلامة اللاعب بنسبة ١٠٠٪؜ قبل العودة لمباريات الفريق".

وشدد: "هذا الأمر أسعد محمد الشامي بشكل كبير والذي أكد أن هذا فرق مع اللاعب نفسيا ومعنويا بسبب حرص رئيس النادي على عدم عودة اللاعب للمباريات إلا بعد التأكد من سلامته بالإضافة إلى سفره لقطر وإجراء القياسات على نفقة كامل أبو علي الشخصية".

واختتم: "اللاعب حاليًا يتواجد في قطر وأجرى كل القياسات والأمور جيدة للغاية والشامي سيعود إلى مصر الأسبوع المقبل، وسيشارك بشكل طبيعي مع الفريق في التدريبات الجماعية ومن ثم دخوله بشكل تدريجي للمباريات".