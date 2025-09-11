أحداث الدوحة.. بماذا تنبأت ليلى عبد اللطيف؟

تصدرت خبيرة التوقعات ليلى عبداللطيف الترند مؤخرا بعد أحداث إسرائيل وقطر .. فما القصة؟!

خرجت ليلى عبد اللطيف منذ فترة بمجموعة توقعات عن أحداث عالمية كان من بينها حدوث خلاف كبير بين قطر وإسرائيل.

وأوضحت ليلى عبد اللطيف أن هذا الخلاف بين إسرائيل وقطر سيكون كبيرا وسيشاهده العالم أجمع ولم تحدد السبب ولكنها وضعت احتمالات أهمها الوضع في غزة.

وعندما تحققت توقعات ليلي عبد اللطيف أمس تصدرت الترند. ما حدث بالفعل وشاهدنا جميعا الضربة الإسرائيلية على العاصمة القطرية الدوحة.

استهدفت ضربة إسرائيل على قطر قادة كبارا في حركة حماس، بسبب توقعاتها بحدوث خلاف كبير بين الكيان الإسرائيلي وقطر.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شن غارة جوية على الدوحة عاصمة قطر واستهدفت حركة حماس التي أعلنت نجاة مفاوضيها معلنة مقتل 6 أشخاص من بينهم فرد أمن قطري.

https://youtube.com/shorts/_Bb8pT1GlrQ