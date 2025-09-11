نيلي لا يعيش في مياه البحر.. وزيرة البيئة تكشف معلومات جديدة عن "تمساح أبوتلات" ومصيره

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن فرق وزارة البيئة سيطرت على تمساح حي طوله نحو متر، عُثر عليه بمياه البحر في أبوتلات بالإسكندرية، وتم تسليمه لحديقة الحيوان بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة.

جاء ذلك بعد بلاغ تلقاه الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وحى العجمى، حيث عثر عمال شاطئ أبوتلات على التمساح مربوط الفم بشريط محكم.

أوضحت الوزيرة أن التمساح النيلي لا يعيش في مياه البحر، ومن المرجح أنه تمت تربيته بشكل غير قانوني، ثم تم التخلص منه عبر مصرف “أبوتلات” الزراعي أو بإلقائه مباشرة في البحر.

وشددت د. منال عوض على تمشيط المنطقة بالكامل من خلال الباحثين بجهاز شئون البيئة بالإسكندرية، والتأكد من عدم وجود تماسيح أخرى.

كما أكدت أن الوزارة تتخذ إجراءات صارمة بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية لمكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية، عبر خطط تفتيش دورية على الأسواق وأماكن البيع والمزارع والقرى السياحية.

وتهيب الوزيرة بالمواطنين الحفاظ على الحياة البرية وعدم الصيد أو التربية غير القانونية، مؤكدة تخصيص رقم واتس آب 01222693333 للإبلاغ عن أي محاولات اتجار أو صيد غير مشروع، على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع.

