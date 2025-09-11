رئيس الوزراء القطري: تقاعس العالم شجع إسرائيل على شن الهجوم الغادر ضد الدوحة

أعرب رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن، عن تقديره للتضامن الذي أظهره أعضاء مجلس الأمن الدولي، مع الدوحة بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قادة حركة حماس الثلاثاء الماضي.

وقال رئيس الوزراء القطري إن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة تهديد بالغ الخطورة على الأمن الإقليمي والعالمي.

وأشار بن عبد الرحمن، إلى أن إسرائيل شنت هجوما غادرا على مبانٍ سكنية، مضيفا أن مكتب حماس موجود في الدوحة بشكل علني ومعروف.

ولفت إلى العدوان الإسرائيلي يضع النظام الدولي بأكمله أمام اختبار كبير، منوها إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاول تبرير العدوان بمبررات واهية.

وقال إن تقاعس المجتمع الدولي أدى لزيادة غطرسة إسرائيل، التي باتت تتحرك بأفكار أصولية متطرفة.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بشأن الهجوم الإسرائيلي في قطر، الذي استهدف قيادات حركة حماس في الدوحة أمس الأول الخميس.

وفي السياق نفسه، دعت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية روزماري ديكارلو، اليوم الخميس لإبرام صفقة تعيد الرهائن الإسرائيليين وتنهي معاناة شعب غزة الآن.

وأوضحت أن غزة دمرت بالكامل والوضع لا يقل خطورة في الضفة الغربية، مضيفة أن النزاع في غزة قتل عشرات الآلاف من المدنيين ودمر القطاع، وأن قطر ومصر والولايات المتحدة تعمل على إنهاء النزاع في غزة.