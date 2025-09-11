قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخطيب يخطر مجلس الإدارة بعدم الترشح في انتخابات الأهلي
ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
دعاء واحد يجبر بخاطرك .. ردده في ليلة الجمعة للمغرب وسترى العجب
أقل سعر دولار اليوم 12-9-2025
الصفدي يحذّر: غطرسة إسرائيل تهدّد استقرار الشرق الأوسط والمجتمع الدولي مطالب بخطوات عملية
محذرا من رد الفعل .. مندوب تركيا بمجلس الأمن: إسرائيل لا تنوي إنهاء الصراع في المنطقة
مجلس الأمن يدين هجوم الدوحة دون تسمية إسرائيل.. وقطر تشيد بالتضامن الدولي
حكام مباريات السبت بالجولة السادسة لدوري نايل
مراد مكرم: اللجان الإلكترونية خطر على الأمن القومي
تصاعد التوتر بعد غارة الدوحة.. صحف عبرية تحذر: تركيا الهدف التالي لكن جيشها قوي
أقل سعر ذهب اليوم 12-9-2025
كل ما تريد معرفته عن توقف القلب المفاجئ .. الأسباب والأعراض
أخبار العالم

رئيس الوزراء القطري: تقاعس العالم شجع إسرائيل على شن الهجوم الغادر ضد الدوحة

رئيس وزراء قطر
رئيس وزراء قطر

أعرب رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن، عن تقديره للتضامن الذي أظهره أعضاء مجلس الأمن الدولي، مع الدوحة بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قادة حركة حماس الثلاثاء الماضي.

وقال رئيس الوزراء القطري إن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة تهديد بالغ  الخطورة على الأمن الإقليمي والعالمي.

وأشار بن عبد الرحمن، إلى أن إسرائيل شنت هجوما غادرا على مبانٍ سكنية، مضيفا أن مكتب حماس موجود في الدوحة بشكل علني ومعروف.

ولفت إلى العدوان الإسرائيلي يضع النظام الدولي بأكمله أمام اختبار كبير، منوها إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاول تبرير العدوان بمبررات واهية.

وقال إن تقاعس المجتمع الدولي أدى لزيادة غطرسة إسرائيل، التي باتت تتحرك بأفكار أصولية متطرفة.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بشأن الهجوم الإسرائيلي في قطر، الذي استهدف قيادات حركة حماس في الدوحة أمس الأول الخميس.

وفي السياق نفسه، دعت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية روزماري ديكارلو، اليوم الخميس لإبرام صفقة تعيد الرهائن الإسرائيليين وتنهي معاناة شعب غزة الآن.

وأوضحت أن غزة دمرت بالكامل والوضع لا يقل خطورة في الضفة الغربية، مضيفة أن النزاع في غزة قتل عشرات الآلاف من المدنيين ودمر القطاع، وأن قطر ومصر والولايات المتحدة تعمل على إنهاء النزاع في غزة. 

رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن مجلس الأمن الدولي الغارة الإسرائيلية حركة حماس الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

