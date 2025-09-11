تحذير .. محبو هذا المشروب أكثر جذبا للباعوض

يحرص العلماء على معرفة الأشياء التى تجذب الباعوض لبعض الأشخاص وتم بالفعل اكتشاف الوان وروائح معينة تجذبهم ولكن هل تعلم أن تناول أطعمة ومشروبات معينة يجعلهم أكثر عرضة للخطر.

انجذاب الباعوض لمحبي الجعة



ووفقا لما جاء فى موقع “ Naukatv”اتضح أن الباعوض يفضل الأشخاص الذين يتناولون الجعة.

وتم التوصل لهذا الاكتشاف المفاجئ في مهرجان Lowlands الموسيقي في هولندا عام 2023 حيث أجريت تجربة بجامعة "رادبود" شملت آلاف إناث الباعوض الجائعة وكا نت من النوع الناقل للملاريا ووضعت داخل حاويات شحن في مختبر مجهز خصيصا لهذا الغرض وطُلب بعد ذلك من حوالي 500 متطوع إدخال أيديهم داخل حاويات الباعوض.

تفاصيل التجربة



وكانت حاويات الباعوض مصممة بطريقة تسمح للحشرات بشم رائحة الإنسان دون أن تضره أو تتمكن من لدغه، وسجلت كاميرات المراقبة عدد الحشرات التي وقفت على اليد مقارنة بعدد الحشرات التى انجذبت الى وعاء يحتوي على طعام سكري.

وكشفت النتائج أن محبي المشروب الرغوي (الجعة) يجتذبون الى الباعوض بنسبة 1.35 مرة أكثر من الآخرين.

بالإضافة إلى ذلك انجذب الباعوض إلى الأشخاص الذين تقاسموا السرير مع شخص آخر في الليلة السابقة للتجربة باهتمام أكبر من الحشرات بينما قلل الاستحمام ووضع كريم الوقاية من الشمس من اهتمام الباعوض بالإنسان.

تنبيه: الدراسة اقتصرت على زوار مهرجان واحد ولكنها تقدّم نظرية حول سبب جاذبية بعض الأشخاص للباعوض بشكل خاص كما تقدم نصائح لحماية من اللدغات.