عامل السيرك المصاب بطنطا : شكرا لمن ساهم في تركيب الطرف الصناعي | شاهد

الغربية أحمد علي

أعلن محمد ابراهيم المعروف إعلاميا بعامل السيرك عن فرحته الاستثنائية اليوم بتركيب طرف صناعي لذراعه عقب تبرع أحد رجال الأعمال بالتركيب عوضا عن ذراعه المبتورة في واقعة سيرك أنوسة كوته بطنطا .

فرحة وسعاده 

وأعرب الشاب عن شكره لكل من ساندوه بقوله" الحمد لله علي كل شىء وفرحتي بتركيب الطرف الصناعي جعلتني ارقص بمساعده ودعاء الناس ليا خلال محنتي طوال الأشهر الماضية" .
كما ناشد عامل السيرك المصاب كافة جهات التحقيق بالقصاص القانوني من خصمه المتسبب في أكل النمر ذراعه .

محاكمة أنوسه كوته 

من ناحية أخري حددت محكمة مستأنف أول طنطا بمحافظة الغربية اليوم جلسة الاستئناف والطعن المقدم من أنوسة كوته ضد الحكم الصادر بالحبس 3 ا
أشهر في جلسة 21 سبتمبر القادم في واقعة التسبب في أحداث عاهه وإصابة عامل السيرك.

كما خاطبت هيئة المحكمة الموقرة المدعوه "كوته" بحضورها بشخصها لقبول الاستئناف المقدم .

تفاصيل محاكمة انوسه كوته 

وكانت محكمة جنح طنطا قضت في جلسة سابقة  لمحاكمة "أنوسه كوته " رغم عدم حضورها في الجلسة الأولي  في واقعة التسبب في إهمال اكل ذراع المدعو محمد البسطويسي من جهة أحد النمور أثناء تدشين أحد العروض الترفيهية بالسيرك وذلك بالسجن 3 اشهر وكفالة 10 آلاف وتعويض مدني 100 الف جنيه مؤقت. 
وكانت هيئة محكمة جنح طنطا طلبت الاستدلال والاطلاع علي تقارير الطبية للعامل المصاب وتقرير شهود عيان وأقوالهم حول الواقعة .

دفاع الضحية 

وأفاد وليد الفولي محامي عامل السيرك أن موكله الضحية لم يتمكن من الحضور بسبب تعرضه للظروف صحية وسعي أفراد أسرته لعرضه و إجراءه  عملية جراحية خلال نهاية الأسبوع الماضي.


وكانت النيابة العامة بناءا علي توجيهات المستشار أحمد صفوت المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية كلف رئيس نيابة أول طنطا بتقييد  الأوراق جنحة و مخالفة بالمادة ٢٤٤ فقرة ١ و ٢ و ٣٧٧ من قانون العقوبات ضد "محاسن مدحت محمد على كوتة "كونها  فى يوم ٢٠٢٥/٤/١ بدائرة قسم أول طنطا تسببت خطأ فى إصابة المجني علية محمد إبراهيم عبد الفتاح أحمد بأن كان ذلك ناشئا عن اهمالها و رعونتها و  عدم احترازها و اخلالها الجسيم بما تفرضة عليه أصول حرفتها أثناء ادائها لعرض حيوانات مفترسة بالسيرك محل الواقعة فلم تتخذ الإجراءات الكافية لحماية جمهور السيرك من خطر تواجد الحيوانات المفترسة بحالة ينجم عنها الخطر فتسببت فى إصابة المجني عليه و الذي تخلف جراءها عاهة مستديمة  تمثلت فى بتر ذراعة الأيسر أعلى الكوع  .

تفاصيل التقرير الطبي 

بينما حسب ما وصف بالتقرير الطبي المرفق بالاوراق على النحو المبين بالتحقيقات بصفتها من الموالين بإقتناء حيوانات مفترسة أو مؤذية  قامت بإيذائه على النحو المبين بالتحقيقات.

اخبار محافظة الغربية عامل السيرك المصاب رقص فرحة تركيب طرف صناعي تبرع رجل الأعمال

