عشان اللانش بوكس .. طريقة عمل كيكة النشا | منفوخة ولذيذة

تعد كيكة النشا من المخبوزات الشهية والمميزة بسبب مذاقها الخاص والمختلف لذا تعد خيارا مثاليا كسناك يومي أو فى الافطار أو اللانش بوكس.

نعرض لكم طريقة عمل كيكة النشا من خلال خطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير كيكة النشا



ربع كوب زيت

2 كوب دقيق

ربع كوب نشا

1 كيس باكينج باودر

1 كوب لبن

3 صفار بيض

فانيلا

بشر ليمون أصفر وأخضر

بشر برتقال

3 بياض بيض

كوب سكر

ملح

خل

للتقديم:

صوص فراولة



طريقة عمل كيكة النشا



باستخدام العجان الكهربائي أو بالمضرب، اخفقي بياض البيض مع الخل و السكر.

أضيفي اللبن و الزيت واستمري فى الخفق ثم ضعي صفار البيض مع الفانيلا ثم ضيفي الدقيق والملح والنشا والباكينج باودر وادخليها الفرن حتى النضج وتقطع وتقدم عند الحاجة.