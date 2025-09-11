أحمد الجمال: تزييف دور مصر والتشكيك فيه جزء من عقلية العدو الصـ.ـهيوني

أكد الكاتب أحمد الجمال، أن الدولة الصهيونية واليهود المتطرفين، عقدتهم التاريخية والدينة هي مصر، مشيرا إلى أن الدولة الصهيونية ترى أن تفكيك مصر وإضعافها هي صراع وجود للصهاينة وكل ما نراه من ظواهر الهدف الأساسي له هو مصر.

وقال أحمد الجمال، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إن محاولة تزييف دور مصر والتشكيك فيه جزء من العقلية التي ترى في المصريين العدو الرئيسي لليهود والصهاينة.

وتابع الكاتب أحمد الجمال، أن ما يحدث اليوم هو ان مصر استطاعت بكل ما تواجهه من مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية خاصة بعد حكم الإخوان والأوضاع الاقتصادية الصعبة، أن تقف ضد مخططات الصهيونية بعد الأحداث في غزة.

