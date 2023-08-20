السلع التموينية تعلن مناقصة لتوريد ذرة صفراء لاستخدام العلف

تعلن هيئة السلع التموينية عن ممارسة رقم (1) لسنة 2024/2023 لتوريد ذرة صفراء لاستخدام العلف طبقاً لشروط ومواصفات الهيئة العامة للسلع التموينية للتوريد FOB .

قالت هيئة السلع التموينية إن فترة شحن من 1 إلى 15 أكتوبر و/أو 15 إلى 30 أكتوبر 2023 ،والسداد AT Sight



السلع التموينية تحدد موعد تقديم العروض

وتقدم العروض يوم الأربعاء الموافق 23 اغسطس 2023 والمحدد له جلسة فض المظاريف الفنية والمالية وجلسة البت.

كما يتم تقديم باقي الشروط طبقاً لكراسة شروط ومواصفات الهيئة للتعاقد FOB والتي يمكن الحصول عليها من الهيئة بمقرها بالعاصمه الادارية بالحي الحكومي بمبنى وزارة التموين بالدور الثالث.