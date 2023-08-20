برلمانية: جذب المستثمرين يتيح فرص عمل واعدة للشباب

أيدت مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة بمواصلة جهود دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص.

وقالت “عبد الناصر” لـ"صدى البلد"، أن دعم المشروعات الصغيرة الخاصة بالشباب عن طريق جهاز تنمية المشروعات وتقديم حوافز لهم يتيح فرص عمل جديدة مما يقلل نسب البطالة فى مصر.

خفض نسب البطالة فى مصر

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيس يسعي لخفض نسب البطالة فى مصر وخير دليل على ذلك شهادة المؤسسات العالمية عن جهود مصر فى خفض نسب البطالة، لافتة الى ضرورة السعي قدما لتوفير فرص عمل جديدة من خلال جذب المستثمرين الى مصر عن طريق تقديم حوافز جديدة لهم.

وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن جذب المستثمرين يتيح فرص عمل واعدة حيث أن اغلب المستثمرين يقومون بإنشاء مشاريع كبرى ومصانع تتيح فرص عمل للمصريين.

توجيهات الرئيس السيسى

جدير بالذكر أن الرئيس السيسى وجه بمواصلة الجهود التي يقوم بها الجهاز بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص، والمساهمة في إطلاق طاقاتهم الإبداعية والاستثمارية، مع التركيز على قطاعي الصناعة والزراعة، في إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية.

كما وجه الرئيس باستمرار العمل الجاري لتحديث استراتيجية الجهاز، ودعم عملية التحول الرقمي به، وتحقيق الشمول المالي، والاعتماد على الاقتصاد الأخضر، بما يتكامل مع جهود الدولة لتطوير الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته.