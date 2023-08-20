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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد التوجيه الرئاسى.. برلماني يوضح أهمية المشروعات الصغيرة فى القضاء على البطالة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أيد عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة بمواصلة جهود دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص.

دعم الشباب وتوفير فرص عمل جديده لهم

وقال “يحيي” لـ"صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسعى لدعم الشباب وتوفير فرص عمل جديدة لهم خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، مشددا على الوقوف بجانب الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغير فى تذليل العقبات امامهم وفتح طرق جديدة للتصدير للخارج.

 

وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية بحث معوقات وآليات الصناعة والتصدير وفتح طرق جديدة للمستثمرين والمصنعين الجدد، بما يسهم فى دعم القطاع الخاص تجاه تطوير الصناعة المصرية فضلا عن  دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها كقاطرة للنمو ودعم الصناعات الكبيرة.

 توجيهات الرئيس السيسى

جدير بالذكر أن الرئيس السيسى وجه بمواصلة الجهود التي يقوم بها الجهاز بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص، والمساهمة في إطلاق طاقاتهم الإبداعية والاستثمارية، مع التركيز على قطاعي الصناعة والزراعة، في إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية.

 كما وجه الرئيس باستمرار العمل الجاري لتحديث استراتيجية الجهاز، ودعم عملية التحول الرقمي به، وتحقيق الشمول المالي، والاعتماد على الاقتصاد الأخضر، بما يتكامل مع جهود الدولة لتطوير الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته.

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