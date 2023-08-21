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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فوائد تناول الكركم ومخاطر الإفراط فيه.. خبير تغذية يوضح

الكركم
الكركم

كشف مجدي نزية، خبير التغذية، عن مخاطر تناول الكركم والكركمين، قائلا: استخدام الكركم كتوابل أمر صحي للغاية، ويعد مادة من المواد التي تتسبب في التجنب من أمراض تصلب الشرايين.


وأضاف مجدي نزية، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج مساء دي أم سي المذاع على قناة دي أم سي، أن تناول المواد الفعالة المركزة للكركم أمر خطير للغاية، ولا يجوز الإفراط في تناول كميات كبيرة من هذه المواد.

 

تساعد في إنقاص الوزن

وأوضح أن تناول نصف ملعقة من الكركم يوميا أمر أمن، ويساهم كثيرا في منع الإصابة بتصلب الشرايين، متابعا: لا يوجد دواء أو مادة تساعد في إنقاص الوزن كما يقال.

مجدي نزيه التغذية الكركم الكركمين دى ام سى تصلب الشرايين

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