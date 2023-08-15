خبير تغذية يكشف فوائد الخميرة الفورية للجسم

كشف الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية، فوائد تناول البطاطا والخميرة الفورية يوميا للجسم، مشيرا إلى أن البطاطا من الأطعمة المفيدة جدا خاصة ذات اللون البرتقالي، لافتا إلى أنها تجابه أورام الثدي؛ لاحتوائها على فيتامين A وبيتاكاروتين.

وتابع خبير التغذية ، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد: أفضل طريقة لاستعمال البطاطا هي «التقشير والتخريط قطع وسلقها في مياه ووضع الزبيب عليها أو المكسرات».

وأشار خبير التغذية، إلى أنه يمكن تخريط البطاطا وتخزينها «مكعبات» في الفريزر واستعمالها لاحقا، معلقا: زيها زي قرع العسل «البودينج»، وشخصيا أعشق قرع العسل والبطاطا بتلك الطريقة.

واستكمل الدكتور مجي نزيه، أن : ما يخص استعمال بذور الشيا وبذور الكتان لا يستحب التعامل مع البذور واستخدامها كأطعمة؛ لاحتوائها على بعض المركبات السالبة، موجها بضرورة استخدام اللب والسمسم؛ لاحتوائهما على مركبات عضوية تنظم الهرمونات، خاصة لب اليقطين «اللب الأبيض».

وبشأن أمراض القولون، تابع: فائدة الخميرة الفورية (البلدي) للجسم تتمثل في أنها تعالج الإمساك، وتضبط ميكروبات الأمعاء النافعة، وإصلاح الأنيما وتساقط الشعر.

وحول طريقة استخدام الخميرة الفورية، اختتم: قطع مكعب خميرة 2سم لكل فرد ووضعه في كوب مع ملعقة سكر ودمجهم حتى السيلان، ووضع كمية من اللبن على حرارة 40 وتلقيبهم لـ10 دقائق وشربه قبل النوم.