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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

خبير تغذية يكشف عن فوائد المشمش

صدى البلد

قدم الدكتور احمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد المشمش.. 
 

تخفيف الربو..
يُعدّ الليكوبين أحدَ أكثر أنواع الكاروتينات فعاليةً باعتباره مضاداً للأكسدة، وهو متوفّر بتراكيز عالية في المشمش..
أنَّ تناول الليكوبين يُقلل من الإجهاد التأكسدي، والفيسيولوجيا المرضية المرافقة للربو؛ كحدوث فرط الاستجابة القصبيّ وانقباض العضلات الملساء في مجرى التنفس، وفرط إفراز المخاط..

تقليل الإمساك..
تُساعد الألياف الموجودة في المشمش على تنشيط حركة العضلات الملساء في الجهاز الهضمي، والتي تُعرَف بالحركة الدودية، والتي تُحافظ على تنظيم حركة الأمعاء، وتسهيل عملية الإخراج، وبالإضافة إلى أنَّ المشمش يمتلك بعض الخصائص المُليّنة، وبالتالي غالباً ما يُوصى الأشخاص الذين يُعانون من الإمساك بشكل منتظم بتناول المشمش

تعزيز صحة العين..
يحتوي المشمش على أنواع الكاروتينات مثل اللوتين

كما يحتوي المشمش على البيتا كاروتين، والذي يستطيع الجسم تحويله إلى فيتامين أ، الذي يُساهم في التقليل من خطر الإصابة بالعشى الليلي، وبالإضافة إلى ذلك، يُمكن لفيتامين هـ أن يُساعد على حماية العين من الجذور الحرة، إذ إنَّه يُعدُّ من مضادات الأكسدة...

يمكن للمشمش أن يُستخدَم في بعض الحالات الأخرى..

مثل: السعال، والنزيف، والعقم، أو عدم القدرة على الإنجاب، والتقلص العضلي اللاإرادي، أو التشنج. 
فوائد المشمش للرجيم
يُعدّ المشمش من الفواكه التي تمتلك مؤشراً جلايسيميّاً منخفضاً أي أنّ تناولها لا يؤدي إلى ارتفاعٍ سريعٍ في مستويات سكر الدم..
بالإضافة إلى كونها قليلة السعرات، وغنيّةً بفتامين أ وفيتامين ج، ممّا يجعلها مناسبةً لمن يخططون لخسارة الوزن..

كما أنه مفيد للحامل، ويساعد على نموّ الجنين لاحتوائه على فيتامين أ، وفيتامين ج، وفيتامين هـ، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والفسفور، والبيتا كاروتين، وبالإضافة إلى ذلك يحتوي المشمش على الحديد الذي يقي من خطر الإصابة بفقر الدم.

المشمش الليكوبين حركة العضلات المشمش للقلب

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