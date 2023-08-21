افتكروه تراب.. تحذير من المسحوق الجيري بعد تسببه في وفاة طفل برازيلي

توفي طفل يبلغ من العمر 7 أعوام بعد لعبه في مسحوق الحجر الجيري “الكلسي” على جانبي طريق منطقة بارانا البرازيلية.

القصة بدأت عندما لاحظ الطفل الصغير مسحوقا أبيض ناعما فاعتقد أنه من الممتع التدحرج واللعب عليه مثلما يفعل الأطفال عادة فوق الرمال على الشاطئ.

ولسوء الحظ، لم يستشعر والدي الطفل الخطر من لعبه بهذا المسحوق بل بادروا بالتقاط صورة تذكارية له وهو يلعب في المسحوق دون أن يدروا أنه سيكون سبب وفاته.

بعد لحظات من نهوض الطفل “آرثر” من بقايا الحجر الجيري أو الكلسي بدأت يشعر بتوعك حيث نقلته عائلته على الفور إلى مستشفى محلي، لكن الأطباء لم يتمكنوا من فعل أي شيء لإنقاذ حياته.

الحجر الجيري (الكلسي)

ولم تكن عائلة الطفل تدرك أن الكومة التي ألقتها إحدى شركات البناء على جانب الطريق كانت في الواقع مسحوقا من بقايا الحجر الجيري أو الكلسي، وفقا لما نقلته شبكة “سكاي نيوز” اليوم الاثنين.

وتتسبب بقايا الحجر الجيري أو الكلسي في تهيج الجلد والعينين في حالات الاتصال المباشر، لكنه خطير بشكل خاص عند استنشاقه علما بإن “آرثر” لعب في المسحوق لبضع دقائق فقط، لكنه استنشق قدرا كبيرا منه مما أدى إلى الوفاة.

يذكر أن غبار الحجر الجيري يحتوي على بلورات السيليكا والتي يمكن أن تسبب أمراضا خطيرة مثل سرطان الرئة ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

ويجب على الشخص إذا استنشق غبار الحجر الجيري وبدأت تظهر عليه أعراض التسمم أن يتلقى التنفس الاصطناعي أو الأوكسجين والرعاية الطبية الفورية.

