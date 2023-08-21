محافظ الوادي الجديد يعتمد حركة تنقلات رؤساء الوحدات القروية بمركز الخارجة

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، حركة تنقلات رؤساء الوحدات القروية بمركز الخارجة، وذلك في إطار خطة تطوير أداء الإدارة المحلية ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

حيث شهدت الحركة تصعيد واختيار عدد من القيادات المتميزة بالوحدات القروية، موجهًا الشكر لرؤساء القرى السابقين علي ما بذلوه من جهد ساهم في تطوير قُراهم وخدمة مواطنيها.

🔹وتضم أسماء رؤساء القري الجدد بمركز الخارجة :

١- صابر محمد إسماعيل - نائب ثان رئيس مركز الخارجة والمشرف على قرى بشائر خير الوادي.

٢- إبراهيم محمد إبراهيم - سكرتيرًا لمركز الخارجة

٣ - أحمد محمد عبد الحميد - رئيسًا للوحدة المحلية لقري المنيرة

٤- وائل زمزمي أحمد - رئيسًا للوحدة المحلية لقري الشركة٥٥

٥- ليلى على غوينم - رئيسًا للوحدة المحلية لقرى جناح

٦- محمود حسين علي - رئيسًا للوحدة المحلية لقرى ناصر الثورة.

٧- جميل السيد محمد - رئيسًا للوحدة المحلية لقرى شرق بولاق.

٨- محمد عبد التواب عبد الناصح - رئيسًا للوحدة المحلية لقرى بولاق.

٩- يوسف أحمد محمد - رئيسًا للوحدة المحلية لقرى صنعاء.

١٠ - علي يوسف السيد - رئيسًا للوحدة المحلية لقرى فلسطين.