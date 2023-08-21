محمد حماقي يحيي حفلا جماهيريا على مسرح "أرينا الكويت" 21 سبتمبر

تتوالى مفاجآت مهرجان موسم الكويت الذي ينطلق في شهر سبتمبر المقبل، حيث كشف محمد الحوتي مدير عام الشركة المنظمة "باشا غروب" تفاصيل الحفل الثاني ضمن سلسلة موسم الكويت الذي يجمع بين النجم محمد حماقي والنجمة أصيل هميم ، وذلك بعد الإعلان سابقا عن حفل استثنائي بمشاركة الثلاثي رامي صبري وأحمد سعد وبدر الشعيبي.

وقال الحوتي، في بيان صحفي: " الكويت ستشهد فعاليات ضخمة ابتداءا من شهر سبتمبر المقبل وأبرزها ٦ حفلات غنائية جماهيرية بمشاركة ١٥ فنان من أبرز نجوم الوطن العربي والتي تم الكشف عن أول وثاني حفلات الموسم الذي سيحييهم كلا من محمد حماقي ورامي صبري وأحمد سعد وبدر الشعيبي وأصيل هميم وغيرهم الكثير، سيتم الإعلان عن أسمائهم تباعا.

وأكد الحوتي، أن ثمة استعدادات إعلامية وتجهيزات فنية ضخمة ستواكب موسم الكويت اعتبارا من الأسبوع الجاري في المجمعات التجارية والشوارع ".

وحول تجهيزات الحفلات، فأوضح: "تم الإتفاق مع كبرى الشركات في المنطقة من حيث الإضاءات والشاشات وهندسة الصوت لإخراج الحفلات بشكل مميز ووفق مقاييس عالمية ولا شك أننا كشركة باشا غروب حريصين أشد الحرص دائماً في جميع فعاليتنا على عنصر الابهار البصري والسمعي ونراهن في موسمنا القادم على ذلك".

وأشار الحوتي إلى أن الكويت سباقة لاحتضان الفعاليات الفنية المختلفة ورائدة في تنظيم المهرجانات الفنية والثقافية.